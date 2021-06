Chuyện lạ ở Hà Nội: Chung cư cao cấp dán biển “thang máy dành cho các căn hộ nợ phí dịch vụ”

‘Không có luật nào cho phép Ban quản lý có quyền quy định ai nợ phí thì chỉ được đi một thang máy

Nếu Ban quản lý tòa nhà áp dụng thì xâm phạm đến quyền của cư dân, đồng thời liên quan đến an toàn của khu chung cư. Quy định một thang máy vận hành cho toàn bộ các căn hộ chưa đóng phí thì sẽ không đảm bảo an toàn, nếu xảy ra việc gì thì Ban quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cư dân bị áp dụng thật thì có thể yêu cầu UBND phường, Công an phường vào can thiệp về hành vi hạn chế quyền của cư dân. Thang máy là tài sản sở hữu chung, khi người dân mua nhà là có quyền sở hữu thang máy, Ban quản lý không có quyền hạn chế cư dân sử dụng tài sản, tiện ích sở hữu chung".

- Luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch