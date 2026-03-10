Chuyện lạ: Ngân hàng nhận thế chấp nhầm đất của người khác, buộc phải trả lại sổ đỏ

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã công bố bản án phúc thẩm số 36/2026/DS-PT về tranh chấp hợp đồng tín dụng.
Theo bản án, vụ việc bắt đầu từ một giao dịch cho vay vào ngày 30/7/2024, khi bà Lê Thị Thu V và ông Nguyễn Văn H ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP L1 để vay số tiền 700 triệu đồng
Để được giải ngân, hai bên đã thế chấp hai mảnh đất tại tỉnh Kon Tum, bao gồm thửa đất số 1880 và thửa đất số 1323 thuộc tờ bản đồ số 53
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà V và ông H đã không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi như cam kết, thậm chí còn rời khỏi địa phương khiến Ngân hàng không thể liên lạc được
Quá trình giải quyết đã làm lộ ra một sự nhầm lẫn nghiêm trọng liên quan đến thửa đất số 1323
Hai ông bà cho biết họ đã mua nhà đất này một cách hợp pháp từ năm 2020 thông qua người đại diện của bà V và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sự nhầm lẫn phát sinh do khi làm hợp đồng mua bán trước đây, các bên đã ghi nhầm số thửa đất giáp ranh, trong khi thực tế ông K1, bà T1 đã sinh sống ổn định tại thửa 1323 và còn sửa sang lại cổng, sân mà Ngân hàng không hề hay biết do thiếu sót trong khâu thẩm định thực địa
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã quyết định chấp nhận một phần yêu cầu của Ngân hàng, buộc bà V và ông H phải trả số tiền nợ gần 799 triệu đồng
Không đồng ý với phán quyết trên, Ngân hàng đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm để yêu cầu được quyền xử lý cả thửa đất số 1323
Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 06/02/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhận định rằng phía Ngân hàng không cung cấp thêm được tài liệu hay chứng cứ mới nào để chứng minh kháng cáo của mình là có căn cứ
Tòa phúc thẩm khẳng định việc Ngân hàng không thực hiện đúng trình tự thẩm định, dẫn đến không phát hiện ra tranh chấp và sự hiện diện của bên thứ ba trên đất là một sai sót không thể chấp nhận để duy trì hợp đồng thế chấp
Vì vậy, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của Ngân hàng và giữ nguyên các quyết định chính của bản án sơ thẩm