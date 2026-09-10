Chuyển khoản thành công 50.000.000 đồng tiền dưỡng lão vào số tài khoản 0973706681, Dư Mai Hoa SN 1950 phải vội báo công an

Chuyển nhầm 50.000.000 đồng vào tài khoản của người khác, một cụ bà ở An Giang đã được công an hai địa phương hỗ trợ xác minh và kết nối với người nhận để hoàn trả toàn bộ số tiền.

Công an phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải quyết trường hợp công dân ở An Giang chuyển nhầm 50.000.000 đồng vào tài khoản của một người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an phường Sông Trí, đơn vị tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, về trường hợp bà Dư Mai Hoa (SN 1950), trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 9/8/2026, bà Hoa thực hiện giao dịch chuyển khoản nhưng nhập nhầm số tài khoản, khiến 50.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản số 0973706681.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sông Trí nhanh chóng xác minh và xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là bà Chu Thị Độ (SN 1961), trú tại tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an phường sau đó liên hệ, làm việc với bà Độ để xác minh sự việc. Biết số tiền 50.000.000 đồng được chuyển nhầm vào tài khoản của mình, bà Độ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trả toàn bộ số tiền cho bà Dư Mai Hoa.

Trao đổi với cán bộ công an, bà Hoa cho biết 50.000.000 đồng là khoản tiền bà dành dụm để dưỡng già. Trong quá trình chuyển tiền vào tài khoản, bà không may nhập nhầm số tài khoản nên số tiền được chuyển đến người khác.

Sau khi nhận lại được tiền, nhờ sự kết nối của cán bộ Công an phường Sông Trí, hai người phụ nữ đã gọi video cho nhau. Cuộc trò chuyện giữa người chuyển và người nhận tiền nhầm trở thành một khoảnh khắc xúc động, khi bà Hoa gửi lời cảm ơn tới bà Độ vì đã giữ gìn và hoàn trả số tiền.

Công an phường Sông Trí ghi nhận, biểu dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của bà Chu Thị Độ khi chủ động phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền nhận nhầm cho người chuyển. Hành động này được đánh giá là một nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm và nhân ái trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh)