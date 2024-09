Chuyển khoản nhầm 450 triệu đồng, hơn 2 tháng vẫn bặt tin!

Phản ánh tới Báo Người Lao Động, bà N.C.S.A (ngụ TP Huế) cho biết đầu tháng 7-2024, bà thực hiện một lệnh chuyển khoản từ tài khoản mở tại Ngân hàng MB, song chuyển nhầm vào một tài khoản mở tên B.D.C tại Ngân hàng ACB.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, do đang ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nên bà S.A đã tới chi nhánh MB nhờ làm lệnh tra soát, báo cho ACB nhờ kiểm tra giúp. Qua quá trình làm việc giữa 2 ngân hàng, bà đã liên lạc được với người nhận tiền nhầm.

"Do số tiền lớn mà bên nhận không hợp tác chuyển trả nên buộc tôi phải báo Công an TP Huế nhờ can thiệp để phong tỏa tài khoản và điều tra, xác nhận. Công an TP Huế đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Công an xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường mời người tên B.D.C đến làm việc. C xác nhận số tiền đó đã vào tài khoản nhưng yêu cầu bên chuyển nhầm phải trực tiếp ra Vĩnh Phúc thì mới xác nhận chuyển trả" - bà S.A kể.

Nhiều người chuyển nhầm tiền nhưng việc lấy lại không dễ dàng

Đến ngày 23-8, cơ quan công an có công văn gửi ACB, đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền 450 triệu đồng chuyển nhầm. Tuy nhiên, đến nay, bà S.A vẫn chưa thể nhận được khoản tiền này. "Tôi chuyển nhầm tiền đã hơn 2 tháng, đến giờ vẫn bặt tin" - bà lo lắng.

Trao đổi với phóng viên, ngày 14-9, ACB cho biết sau khi chuyển nhầm tiền, khách hàng đã làm đơn trình báo Công an TP Huế. Ngày 11-7, Công an TP Huế gửi công văn đến ACB Chi nhánh Huế đề nghị phối hợp cung cấp thông tin và tiến hành phong tỏa tài khoản nhận tiền chuyển nhầm cho đến khi có thông báo mới của cơ quan điều tra để phục vụ việc xác minh.

ACB đã phong tỏa tài khoản nhận tiền chuyển nhầm. ACB cũng cho biết đã nhận được công văn của Công an TP Huế về việc phối hợp, hỗ trợ thu hồi tiền chuyển nhầm để hoàn trả khách hàng qua tài khoản mở tại MB.

"Tuy nhiên, Công an TP Huế muốn hỗ trợ thu hồi số tiền thì cần có quyết định thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan khoản tiền chuyển nhầm của bà S.A. Khi đó, ACB mới đủ cơ sở để xem xét, hoàn trả vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước của Công an TP Huế" - đại diện ACB thông tin.

Mới đây, ngày 13-9, ACB cho biết đã tiếp tục gửi công văn đến Công an TP Huế về việc hỗ trợ thu hồi tiền chuyển nhầm cho khách hàng.

Về phía chủ tài khoản nhận được khoản tiền chuyển nhầm mở tại ACB, ngân hàng này cho hay sau khi tiếp nhận thông tin từ bà S.A đã chủ động liên hệ với chủ tài khoản nhiều lần.

Ngày 4-9, chủ tài khoản phản hồi sẽ đến ACB để làm việc về vấn đề này. Thế nhưng, đến ngày 12-9, ACB vẫn chưa nhận được yêu cầu nào từ B.D.C đề nghị trích tiền từ tài khoản để hoàn trả cho người chuyển nhầm.