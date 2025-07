Chuyển khoản nhầm 39,3 triệu đồng vào tài khoản lạ, nhân viên ngân hàng Sacombank lập tức liên hệ người nhận rồi báo công an

Ngày 14/7/2025, Công an phường Hà Tu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, đã tiếp nhận thư cảm ơn từ anh Lê Trung Thành - nhân viên kiều hối Ngân hàng Sacombank (trú tại khu Mai Hòa, phường Đông Mai), sau khi hỗ trợ anh nhận lại số tiền 39,3 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, trong quá trình giao dịch, anh Thành sơ suất chuyển nhầm khoản tiền trên vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Khanh (trú tại tổ 6, khu Hà Tu 5, phường Hà Tu, công nhân phân xưởng xe 2 – Công ty than Hà Tu). Phát hiện sự việc, anh Thành đã chủ động liên hệ với anh Khanh, đồng thời đến Công an phường Hà Tu trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Tu đã nhanh chóng xác minh và làm việc với các bên liên quan. Với tinh thần trách nhiệm, xử lý khách quan, đúng quy định pháp luật và sự hợp tác tích cực của anh Nguyễn Văn Khanh, lực lượng công an đã hỗ trợ anh Thành nhận lại đầy đủ số tiền chỉ trong thời gian ngắn, không để phát sinh tranh chấp hay khiếu nại.

Việc xử lý nhanh chóng, hiệu quả của Công an phường Hà Tu góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở trong giai đoạn sắp xếp lại tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm, uy tín và tinh thần phục vụ nhân dân của Công an phường Hà Tu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân xử lý các vụ việc liên quan đến tài sản, giao dịch dân sự.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an Quảng Ninh)