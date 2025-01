Chuyển khoản nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản lạ, người nhận từ chối trả lại vì sợ lừa đảo: Người đàn ông ở Đà Nẵng đã lấy lại tiền thế nào?

Người nhà của anh Hữu (ngoài cùng bên trái) đến gặp gỡ, gửi lời cảm ơn anh Hiền (giữa) và lực lượng Công an phường Mân Thái.

Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 300 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, khoảng 15 ngày 14/01, Công an phường Mân Thái tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Quang Hiền (40 tuổi), trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà về việc khoảng 13 giờ 24 phút cùng ngày, tài khoản ngân hàng VietinBank của anh bất ngờ nhận được số tiền 300 đồng không rõ nguồn gốc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mân Thái nhanh chóng xác minh thông tin tài khoản người chuyển đến là anh Vũ Trọng Hữu (50 tuổi), trú xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk. Tiếp đó, Công an phường Mân Thái phối hợp Công an xã Hòa Khánh xác minh lai lịch, thông tin của những người liên quan và chủ nhân của số tiền chuyển nhầm trên để trấn án tâm lý, hướng dẫn anh Hữu thực hiện các thủ tục liên quan để nhận lại.

Nhận lại số tiền trên, anh Vũ Trọng Hữu rất cảm động và có “Thư cảm ơn” gửi lực lượng Công an 02 địa phương đã tận tình giúp đỡ anh.

Ngày 15/1, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cũng vừa vận động người đàn ông tạm trú trên địa bàn chuyển trả số tiền gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Trước đó, chị Lê Thị Hải Vân (ngụ tỉnh Nghệ An) chuyển khoản nhầm số tiền 499.999.999 đồng từ tài khoản cá nhân sang tài khoản thụ hưởng mang tên Nguyễn Thám (ngụ tỉnh Đồng Nai, hiện đang tạm trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân).

Sau khi giải thích và vận động, ông Thám đồng ý trả lại số tiền nói trên cho người đã chuyển nhầm. Công an xã trực tiếp cùng ông Thám đến ngân hàng có chi nhánh tại thị xã Bình Minh để phối hợp, hướng dẫn hoàn tất các thủ tục cần thiết chuyển trả lại toàn bộ số tiền nêu trên.

Từ các trường hợp trên, người dân khi phát hiện chuyển khoản nhầm cần nhanh chóng liên hệ Cơ quan chức năng và Ngân hàng để được hướng dẫn. Lưu ý không cung cấp thông tin bảo mật như: Mật khẩu truy cập tài khoản, mật khẩu giao dịch một lần (OTP) cho bất cứ ai (kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng) và dưới bất cứ hình thức nào, đồng thời cảnh giác không truy cập đường link website, đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân.