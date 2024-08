Chuyển khoản nhầm 22 triệu đồng, người đàn ông lập tức báo công an, chỉ sau 1 ngày đã nhận lại được tiền

Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 10/8/2024 đã tiếp nhận nội dung trình báo của anh Nguyễn Văn Quy, trình bày do sơ suất, anh Quy đã chuyển nhầm số tiền 22 triệu đồng sang một tài khoản ngân hàng của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an thị xã Đông Triều đã giao Đội Cảnh sát hình sự tập trung rà soát, xác minh thông tin, xác định được chủ tài khoản do anh Quy chuyển nhầm số tiền 22 triệu đồng là anh Đ.V.B, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Anh Nguyễn Văn Quy tại Công an thị xã. Ảnh: Công an thị xã Đông Triều

Qua phối hợp và làm việc với Ngân hàng và chủ động liên hệ với Công an xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Đội Cảnh sát hình sự đã liên hệ với anh Đ.V.B người nhận được số tiền 22 triệu đồng mà anh Nguyễn Văn Quy đã chuyển khoản nhầm. Đến ngày 11/8/2024, anh Đ.V.B đã chuyển lại toàn bộ số tiền 22 triệu đồng do nhận khoản nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Quy.



Trước đó, Công an thị xã Đông Triều cũng đã xử lý một vụ chuyển khoản nhầm tương tự. Cụ thể, ngày 30/7/2024, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận nội dung trình báo của anh Nguyễn Văn Thông, trình bày do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 7,3 triệu đồng sang một tài khoản ngân hàng của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an thị xã Đông Triều đã giao Đội Cảnh sát hình sự tập trung rà soát, xác minh thông tin, xác minh được chủ tài khoản do anh Thông chuyển nhầm số tiền 7,3 triệu đồng là anh T.N.T. Qua phối hợp và làm việc với ngân hàng, Đội Cảnh sát hình sự đã liên hệ với anh T.N.T người nhận được số tiền 7,3 triệu đồng mà anh Nguyễn Văn Thông đã chuyển khoản nhầm. Đến ngày 01/8/2024, anh Nguyễn Văn Thông đã nhận lại toàn bộ số tiền do bị chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi, thì nên đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hỗ trợ hướng dẫn. Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản''.