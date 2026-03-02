Một người phụ nữ 47 tuổi ở Hong Kông (Trung Quốc) đã mất gần 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 6,2 tỷ đồng) sau trong một vụ lừa đảo tình cảm với người tự xưng là chủ tiệm vàng - một thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng mượn danh mua bán vàng để chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của nạn nhân.

Câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ làm quen với kẻ lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin. Người đàn ông này tự giới thiệu là một nhà giao dịch vàng ở Mỹ, có chuyên môn trong việc mua và bán vàng - tài sản mà nhiều người tin là an toàn và sinh lờiu, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động. Đối tượng dùng những lời nói và hình ảnh để xây dựng niềm tin và dần dần tạo dựng một mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa hai người có vẻ thân mật, tràn ngập những lời nói ngọt ngào và sự quan tâm. Người đàn ông tạo dựng hình ảnh một nhân vật có kiến thức về thị trường vàng, khiến nạn nhân tin rằng đây là một cơ hội đầu tư không chỉ vì tình cảm mà còn vì lợi nhuận tiềm năng. Do đó, khi đối tượng ngỏ ý về một cơ hội mua vàng với giá ưu đãi, người phụ nữ không nghi ngờ và bắt đầu tin tưởng hoàn toàn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Bằng cách lợi dụng sự tin tưởng này, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân gửi tiền tiết kiệm - vốn là số tiền chị dành dụm cả đời, vào 3 tài khoản ngân hàng riêng mà hắn quản lý. Số tiền chuyển qua các tài khoản này lên tới gần 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 6,2 tỷ đồng). Đáng chú ý, những tài khoản này đều không phải do các tổ chức tài chính uy tín kiểm soát mà là tài khoản “thuê mượn” từ các nguồn khác nhau, nhằm che giấu sự lưu thông của dòng tiền bất hợp pháp.

Một yếu tố khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng là người phụ nữ đã bị thuyết phục rằng các khoản tiền này sẽ được dùng để mua vàng thật, sau đó bán lại với giá cao hơn. Chỉ sau khi khoản tiền lớn đã được chuyển đi, nạn nhân mới bắt đầu nghi ngờ. Cô liên lạc lại với người đàn ông nhưng không nhận được phản hồi giống như trước đây, và các tài khoản mà cô tin tưởng giờ đã không còn hoạt động hoặc khó truy vết. Khi nhận ra mình có thể bị lừa, cô đã trình báo sự việc với cảnh sát. Tuy nhiên, số tiền gần như toàn bộ khoản tiết kiệm tích cóp nhiều năm của cô bị mất không thể lấy lại.

Cảnh sát đã lên tiếng cảnh báo về loại lừa đảo này, vốn thường kết hợp yếu tố “lừa đảo tình cảm” và “đầu tư trái phép vào vàng hoặc tài sản có giá trị”. Họ cho biết các đối tượng thường sử dụng các nền tảng như ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, xây dựng mối quan hệ trước, sau đó lợi dụng tâm lý tin tưởng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Theo các chuyên gia an ninh mạng và phòng chống gian lận, đây là biến thể của lừa đảo “romance scam” - một hình thức mà người lừa đảo giả vờ quan tâm, tán tỉnh nạn nhân rồi sau đó yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau như chi phí cho gặp mặt, chi phí du lịch hoặc - như trong trường hợp này - dự án đầu tư vàng. Các chuyên gia cảnh báo rằng các đối tượng này không bao giờ có ý định thực hiện lời hứa đầu tư, và tiền chuyển đi thường được rút ngay lập tức, chia nhỏ hoặc chuyển sang nhiều tài khoản khác để tránh sự truy vết.

Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh rằng việc gửi tiền đầu tư hoặc chuyển khoản cho những người không quen biết, dù có vẻ đáng tin đến đâu, đều tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt là trong những trường hợp liên quan tới vàng. Nhiều người nghĩ rằng vàng là một tài sản an toàn vì giá vàng thường ổn định và tăng trong dài hạn, nhưng khi giao dịch thông qua các kênh không chính thống hoặc qua những cá nhân tự xưng, nguy cơ mất trắng là rất lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo những người có ý định đầu tư vàng nên làm việc với các tổ chức tài chính được cấp phép hoặc các nhà cung cấp dịch vụ uy tín. Không nên chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân chỉ vì những lời hứa hẹn về lợi nhuận lớn hoặc những mối quan hệ “tình cảm trực tuyến” chưa được xác minh. Trong trường hợp nghi ngờ lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được trợ giúp kịp thời.

Vụ việc của người phụ nữ này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng: tiết kiệm cả đời có thể bị cuốn đi chỉ sau vài cú nhấp chuột và những lời nói ngọt ngào ảo trên mạng. Hãy luôn cảnh giác trước bất kỳ lời đề nghị gửi tiền đầu tư vào vàng hoặc tài sản giá trị khác nếu người yêu cầu không phải là tổ chức, doanh nghiệp được kiểm chứng.

(Nguồn: The Standard)