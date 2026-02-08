Chuyển giao S-300 và MiG-29 cho Ukraine không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ

Theo báo The Slovak Spectator, các nhà điều tra đã kiểm tra tính hợp pháp của việc cung cấp vũ khí do các chính phủ trước đây thực hiện và không tìm thấy dấu hiệu phạm tội nào.

Quyết định này liên quan trực tiếp đến việc cung cấp hệ thống phòng không S-300 và máy bay chiến đấu MiG-29, vốn đang phục vụ trong Quân đội Slovakia.

Thủ tướng đương nhiệm Robert Fico đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với kết luận của các công tố viên. Ông tiếp tục khẳng định rằng quyết định chuyển giao viện trợ của chính phủ tiền nhiệm là bất hợp pháp.

Ông Fico lập luận rằng việc rút thiết bị đang trực chiến khỏi lực lượng vũ trang đã khiến bầu trời Slovakia không được bảo vệ và làm suy yếu đáng kể tiềm năng phòng thủ.

Hệ thống phòng không S-300PMU của Slovakia đã được giao cho Ukraine.

Tuy vậy các chuyên gia tham gia vào quá trình này nhận định rằng thiết bị quân sự được chuyển giao đã lỗi thời và đòi hỏi chi phí bảo trì đáng kể.

Đặc biệt, các máy bay chiến đấu MiG-29 có dự trữ hoạt động cực kỳ hạn chế do các vấn đề liên quan đến bảo trì và thiếu phụ tùng thay thế. Vào thời điểm chuyển giao, những tiêm kích này trên thực tế đã bị Lực lượng vũ trang Slovakia loại bỏ khỏi biên chế.

Đồng thời chính phủ tiền nhiệm nhấn mạnh rằng việc chuyển giao trang thiết bị cho phép Slovakia nhận được khoản bồi thường tài chính từ Liên minh châu Âu và được giảm giá đáng kể khi mua các hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ.

Theo nhiều quan chức chính phủ thời đó, bước đi này, ngược lại còn góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội theo tiêu chuẩn NATO. Thay vì các hệ thống lỗi thời của Liên Xô, đất nước bắt đầu nhận được nhiều tổ hợp vũ khí phương Tây rất tối tân.