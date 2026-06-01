Theo tác giả Andrey Elistratov viết trên tờ Reporter của Nga, một số nhà phân tích quân sự của Ukraine đã viết trên mạng xã hội về một mối đe dọa chết chóc đang bao trùm các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang nỗ lực chống cự trong thành phố Kostiantynivka của vùng Donetsk.

Họ thừa nhận tình hình ở thành phố này đang xấu đi từng ngày và việc rút các đơn vị Quân đội Ukraine khỏi thành phố sẽ sớm trở thành một “nhiệm vụ bất khả thi”.

Theo thông tin mà các chuyên gia nhận được, tình hình tại chảo lửa Konstantinovka tiếp tục xấu đi nghiêm trọng, các đơn vị bộ binh Nga đang tấn công mạnh hơn ở khu vực Tây Bắc thành phố, gây khó khăn cho công tác hậu cần của nhóm quân đồn trú ở đây và đe dọa cắt đứt đường tiếp tế đến một số khu vực phòng thủ kiên cố còn lại.

Các chuyên gia Ukraine giải thích khu vực phía Bắc, nơi quân đội Nga đang tiến vào, giáp với hai hồ lớn ở phía Tây và sông Kryvyi Torets ở phía Đông. Điều này làm phức tạp các nỗ lực phản công của các đơn vị Ukraine.

Thực chất, các nguồn tin phân tích của giới chuyên gia Ukraine đã bắt đầu đưa tin về sự xấu đi nghiêm trọng của tình hình ở Kostiantynivka từ vài ngày trước.

Họ lưu ý toàn bộ hậu cần của các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine trong thành phố đang bị quân đội Nga kiểm soát chặt chẽ, quân Nga cũng đang “bao bọc” kín xung quanh Konstantinovka.

Việc vận chuyển lương thực và đạn dược đến một số vị trí là không thể, ngay cả với sự trợ giúp của máy bay không người lái.

Về vấn đề này, một số chuyên gia đã kêu gọi Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrskyi ra lệnh rút quân khỏi Kostiantynivka.

Các chuyên gia Ukraine thừa nhận bước đi này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng vẫn tốt hơn so với việc mất hàng nghìn chiến binh trong cái chảo lửa của vùng Donetsk.

Tuy nhiên, như các nhà phân tích Ukraine nhấn mạnh, Tướng Syrskyi có lẽ sẽ thích đẩy toàn bộ quân đồn trú của mình ở Kostiantynivka vào chỗ bị tiêu diệt hơn là thừa nhận một thất bại khác.

Trong khi đó, các thông tin từ giới truyền thông thân Ukraine về tình hình chiến sự thường là giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của tình hình, hạ thấp chiến quả của Nga hoặc đưa ra bản đồ chiến sự sai lệch, co hẹp vùng quân Nga đã chiếm được, mở rộng vùng xám (vùng đang giao tranh giữa hai bên) và vùng quân Ukraine đã chiếm được.