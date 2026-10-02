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Chuyên gia tuyên bố hệ thống vệ tinh của Nga vượt xa Starlink

Y Vân (Theo Tass)
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Đại tá Yury Knutov lưu ý rằng Rassvet có thể hoạt động mà không cần các thiết bị đầu cuối vệ tinh đặc biệt.

Nhờ kênh liên lạc laser, chòm vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp Rassvet của Nga vượt trội hơn Starlink về chất lượng truyền dữ liệu, Đại tá Yury Knutov, chuyên gia quân sự và giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không, nói với hãng thông tấn Tass (Nga).

"Hệ thống [Rassvet] khác với Starlink ở chỗ kênh liên lạc giữa các vệ tinh dựa trên công nghệ laser – nó cung cấp Internet băng thông rộng, và tốc độ cũng như chất lượng truyền dữ liệu cao hơn so với Starlink, Đại tá Yury Knutov đã về hưu nói.

Ông Knutov cũng lưu ý rằng Rassvet có thể hoạt động mà không cần các thiết bị đầu cuối vệ tinh đặc biệt. Theo ông, trong tương lai, các thiết bị di động sẽ có thể kết nối trực tiếp với các vệ tinh.

Hệ thống vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp Rassvet được phát triển bởi công ty hàng không vũ trụ tư nhân Bureau 1440 của Nga. Hệ thống này được thiết kế để truyền dữ liệu băng thông rộng đến bất kỳ vị trí nào trên hành tinh. Đây là một phần của dự án quốc gia "Nền kinh tế dữ liệu và chuyển đổi số của nhà nước" giai đoạn 2025-2030. Cuối tháng 3, công ty đã phóng thành công 16 vệ tinh đầu tiên thuộc chòm sao vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp Rassvet lên quỹ đạo.

Trước đó, Giám đốc điều hành Roscosmos, Dmitry Bakanov, đã tuyên bố rằng dự án Rassvet là câu trả lời của Nga đối với dự án Starlink của Mỹ.

Khác với các hệ thống viễn thông truyền thống sử dụng vệ tinh địa tĩnh ở độ cao hơn 35.000 km, các vệ tinh Rassvet được vận hành ở quỹ đạo Trái Đất thấp, chỉ cách bề mặt hành tinh từ vài trăm đến hơn một nghìn km. Khoảng cách vật lý ngắn hơn giúp rút ngắn đáng kể thời gian truyền tín hiệu giữa trạm mặt đất và vệ tinh.

Lợi thế lớn nhất của phương án này là giảm độ trễ xuống mức thấp hơn nhiều so với các công nghệ cũ. Nhờ đó, trải nghiệm kết nối được cải thiện rõ rệt và tiệm cận với các dịch vụ Internet mặt đất, đáp ứng tốt các nhu cầu thời gian thực như gọi video hay chơi game trực tuyến.

Đáng chú ý, Rassvet còn được trang bị công nghệ liên kết giữa các vệ tinh bằng tia laser. Thay vì phải liên tục chuyển tín hiệu xuống các trạm mặt đất để trung chuyển, các vệ tinh có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau ngay trong không gian. Cơ chế này tạo nên một mạng lưới Internet khép kín trong vũ trụ, giúp tối ưu hóa lộ trình truyền tải, nâng cao tính bảo mật và giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng mặt đất.

Tags

Rassvet

starlink

Knutov

1440

Quỹ đạo Trái đất thấp

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