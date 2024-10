Chuyên gia từ BCA 2024: ‘VinFast vẫn sẽ dẫn dắt xu hướng xe điện tại Việt Nam trong 5 năm tới’

Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), có gần 14 triệu ô tô điện được đăng ký trên toàn cầu trong năm 2023. Số xe điện này chiếm khoảng 18% trong tổng doanh số tất cả ô tô toàn thế giới. Con số này tăng cao hơn so với mức 14% trong năm 2022. Cơ quan này dự báo doanh số ô tô điện năm 2024 có thể tăng lên mức khoảng 17 triệu xe.

Tại Việt Nam, xu hướng ô tô điện cũng đang bắt đầu hình thành trong khoảng gần 3 năm trở lại đây, khi VinFast bắt đầu đưa ra thị trường những mẫu xe như VF e34, VF 8 và VF 9, sau đó tới một loạt sản phẩm khác như VF 5 Plus, VF 6, VF 7 và mới đây nhất là VF 3. Ở phân khúc xe sang, các hãng Mercedes-Benz, BMW, Audi hay Porsche cũng bắt đầu bán xe điện. Phân khúc ô tô điện phổ thông hiện nay cũng đang đón nhận thêm nhiều mẫu xe đến từ một số thương hiệu mới như Wuling, MG, BYD, AION…

Ô tô điện ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Việt Nam.

Doanh số bán hàng ô tô điện VinFast cũng cho thấy xu hướng đón nhận của người tiêu dùng. Theo thống kê của hãng, có tổng cộng 22.348 chiếc xe điện VinFast được bàn giao trong nửa đầu năm 2024, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast sẽ tiếp tục dẫn đầu xu hướng ô tô điện tại Việt Nam

Mặc dù thị trường xe điện sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn, theo nhận xét của một số thành viên Hội đồng Thẩm định chung khảo Better Choice Awards (BCA) năm nay, VinFast vẫn sẽ dẫn dắt thị trường này trong khoảng 3-5 năm tới.

PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc, một trong số thành viên Hội đồng Thẩm định chung khảo BCA 2024, Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Xu thế chúng ta sẽ chuyển dịch sang xe điện. Vì vậy, tất cả các hãng xe đã sản xuất xe điện đều muốn vào thị trường Việt Nam. Họ sẽ có những chiếc lược nhất định để chiếm được một phần thị phần ở thị trường Việt Nam. Do vậy, trong tương lai, sự cạnh tranh này ngày càng khốc liệt”.

Theo PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc, có 2 điểm mạnh sẽ giúp VinFast thống trị thị trường ô tô điện tại Việt Nam trong tương lai gần. Thứ nhất là xe VinFast được sản xuất tại Việt Nam nên chuỗi cung ứng sản phẩm rất nhanh và tiện lợi cho người tiêu dùng. Thứ hai là cơ sở hạ tầng trạm sạc đi kèm phủ khắp cả nước.

Với cơ sở hạ tầng trạm sạc phủ khắp nhiều tỉnh thành, ô tô điện VinFast có thể dễ dàng sạc được ở nhiều nơi.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thúc Hoàng Linh, một thành viên khác trong Hội đồng Thẩm định chung khảo BCA 2024, bổ sung điểm mạnh thứ ba của VinFast là dải sản phẩm. Ông cho biết rằng việc VinFast mở rộng dải sản phẩm của mình, phủ gần như mọi phân khúc, giúp đảm bảo cho VinFast về vị thế của các sản phẩm trong thời gian tới. Ông Linh tin rằng đây là bệ đỡ rất vững chắc để VinFast tiếp tục có những bước đi vững vàng hơn trong hành trình chinh phục người Việt.

Ông Linh không phủ nhận việc ngày càng có nhiều mẫu xe điện mới vào Việt Nam, đặc biệt là sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ xe điện Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Linh, các hãng xe mới sẽ gặp khó khăn hơn trong việc nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam, từ đó khó đáp ứng đúng được nhu cầu sử dụng hàng ngày của người Việt như VinFast đang làm.

Ô tô điện VinFast thu hút khách hàng nhờ có đa dạng dòng xe ở nhiều phân khúc cùng giá bán.

VF 6 và VF 7 là cặp đôi ô tô điện gây ấn tượng nhất

Trong toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện của VinFast, hai mẫu xe VF 6 và VF 7 vừa xuất sắc giành được chiến thắng ở 4 trên tổng số 7 hạng mục giải thưởng về xe (hạng mục thứ 8 dành cho thương hiệu) tại Better Choice Awards 2024. Trong đó, VF 6 chiến thắng ở hạng mục “Xe quốc dân cho người mới” và “Xe năng lượng xanh tiên phong”, trong khi VF 7 chiến thắng ở hạng mục “Xe dẫn đầu xu hướng” và “Thiết kế đột phá trên ô tô hiện đại”.

VF 7 và VF 6 chiến thắng 4 hạng mục giải thưởng BCA 2024.

VinFast VF 6 là mẫu SUV/crossover hạng B. Điểm nổi bật của mẫu xe này so với các xe cùng phân khúc là động cơ mạnh gấp rưỡi (210 mã lực) cùng nhiều công nghệ hiện đại (màn hình 12,9 inch cảm ứng, HUD, trợ lý ảo ViVi, ADAS…). Mẫu xe này còn thân thiện và có chi phí sử dụng rất thấp khi so với xe xăng. Do đó, dễ hiểu vì sao VF 6 được cộng đồng người dùng và chuyên gia chọn là “xe quốc dân cho người mới”.

VinFast VF 7 lớn hơn một phân khúc. Mẫu xe này gây chú ý bởi thiết kế cá tính, lấy cảm hứng từ ngành hàng không - vũ trụ, được chấp bút bởi studio Torino Design nổi tiếng thế giới. Khả năng vận hành thể thao cũng là điểm mạnh của VF 7. Với công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, sức mạnh của VF 7 có thể so với xe thể thao hiệu suất cao.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên gia ô tô hơn 20 năm kinh nghiệm, một trong số thành viên Hội đồng Thẩm định chung khảo, cho biết: “Tôi thường nói rằng, ở Việt Nam, những mẫu xe tốt chưa chắc đã bán được nhưng xe đẹp thì sẽ bán chạy. Rõ ràng, VF 6 và VF 7 xét ở trong phân khúc tương ứng đều là những chiếc xe có thiết kế khá ấn tượng. Hơn nữa, trang bị của xe thì rõ ràng là vượt trội trong phân khúc. Trong dải sản phẩm hiện tại của VinFast thì VF 6 và VF 7 cũng có thiết kế mang tính đột phá, trẻ trung hơn”.