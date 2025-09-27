Chuyên gia trang điểm Nam Trung và NTK Lâm Gia Khang cùng làm triển lãm nghệ thuật

Mới đây, NTK Lâm Gia Khang cùng chuyên gia trang điểm Nam Trung, nghệ nhân Hoàng Chiến và họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã cùng nhau thực hiện triển lãm nghệ thuật sắp đặt mang tên "Echoes of Elegance" (Thanh âm của sự thanh lịch).

Triển lãm giới thiệu 12 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa di sản văn hóa Việt Nam và nghệ thuật đương đại.

NTK Lâm Gia Khang đã sử dụng các chất liệu mang dấu ấn của làng nghề thủ công, như lụa Tân Châu được nhuộm bằng phương pháp độc quyền hay lụa tre để thực hiện các tác phẩm của mình.

NTK 9x cho biết, anh nhận thấy có sự kết nối giữa thời trang và cảnh sắc, văn hóa, làng nghề Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa những yếu tố văn hóa truyền thống vào thời trang mà vẫn đảm bảo tính sáng tạo, hơi thở đương đại, vừa dễ lại vừa khó.

Một số hình ảnh tại triển lãm.

" Tôi thường sử dụng kỹ thuật may truyền thống của người Việt và những loại vải truyền thống của địa phương. Khi ra quốc tế, những điều này luôn tạo được bất ngờ. Với tôi, nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống. Tôi muốn đưa những di sản, yếu tố văn hóa Việt Nam vào trang phục hàng ngày của người Việt, chứ không phải chỉ để lưu niệm ", Lâm Gia Khang nói.

Các thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam được đặt trong không gian đầy ấn tượng của những hoa văn, họa tiết, kiến trúc lấy cảm hứng từ thuyền thúng Việt Nam cùng các ngư cụ quen thuộc của người dân làng biển.

Chiếc đơm cá được đan thủ công bởi nghệ nhân Hoàng Chiến (làng nghề Hưng Học, Quảng Ninh) dựng theo khối hình không gian xoắn ốc, vừa tôn vinh nghề thủ công truyền thống, vừa khéo léo ngợi ca nét đẹp bình dị trong lao động của ngư dân.

Cùng với đó là những bức tranh thủy mặc được thực hiện bởi họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Mạnh Hùng (hay còn được biết đến với tên Hùng Rô).

Ca sĩ Khánh Linh, một trong những khách mời tại triển lãm, bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức những tác phẩm sắp đặt từ rơm rạ, ngư cụ... đan xen cùng các thiết kế thời trang thanh lịch.

Cô chia sẻ: " Các NTK Việt luôn biết cách kể chuyện bằng chất liệu bản địa trong ngôn ngữ thời trang đương đại ".

Các tác phẩm và các nghệ sĩ tại triển lãm.

Trong khi đó, chuyên gia trang điểm Nam Trung mang đến những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo, tái hiện vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua nhiều giai đoạn.

Từ đôi chân mày vòng nguyệt, môi trầu truyền thống đến phong cách trang điểm đương đại, Nam Trung đã biến không gian thành "dòng chảy ký ức", nơi cái đẹp quá khứ và hiện tại giao thoa.

Anh khẳng định: " Thanh lịch là sự trong sáng của tâm hồn sau khi đã đi qua trải nghiệm. Đó là bản ngã vĩnh hằng của người Việt ".