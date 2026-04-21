Chuyên gia tiết lộ 7 nguyên tắc mua nhà trong 2 năm tới: Ưu tiên nhà cũ, chọn nhà rộng, tránh 3 loại dễ “mắc kẹt” tài chính

1. Ưu tiên nhà đã hoàn thiện: Giảm rủi ro chậm bàn giao

"Nhà cũ" trong lời khuyên không có nghĩa là nhà xuống cấp, mà là nhà đã xây xong, có thể kiểm tra trực tiếp chất lượng.

Khi xem nhà thực tế, người mua có thể đánh giá:

- Ánh sáng và thông gió

- Bố cục phòng có hợp lý không

- Hệ thống điện nước

- Chất lượng tường, sàn

- Tiện ích xung quanh

Ngược lại, mua nhà đang xây dựng tiềm ẩn rủi ro chậm tiến độ hoặc thay đổi thiết kế so với quảng cáo. Trong thời gian chờ bàn giao, người mua vẫn phải trả tiền thuê nhà, làm tăng áp lực tài chính hàng tháng.

2. Nếu đủ khả năng, nên chọn diện tích lớn hơn nhu cầu hiện tại

Một sai lầm phổ biến là mua căn hộ nhỏ với suy nghĩ sau này sẽ đổi nhà khi thu nhập tăng.

Trên thực tế, việc đổi nhà thường phát sinh nhiều chi phí:

- phí môi giới

- thuế chuyển nhượng

- chi phí sửa chữa lại nhà mới

Ngoài ra, căn hộ diện tích nhỏ thường khó bán lại khi thị trường chững lại. Trong khi đó, các căn 3 phòng ngủ hoặc diện tích trên 90–100m² thường ổn định hơn về giá trị sử dụng lâu dài.

3. Nhà quá cũ trên 20 năm có thể phát sinh chi phí sửa chữa lớn

Những căn nhà đã sử dụng hơn 20 năm thường gặp nhiều vấn đề:

- hệ thống điện nước xuống cấp

- tường nứt hoặc thấm

- cách âm kém

- thiếu thang máy hoặc chỗ đỗ xe

Chi phí cải tạo đôi khi tương đương mua mới một phần nội thất. Đặc biệt, các vấn đề về kết cấu thường khó khắc phục triệt để.

4. Tránh các công trình xây dựng không đủ pháp lý

Nhà xây dựng trái phép có thể đối mặt với nguy cơ bị xử phạt hoặc tháo dỡ.

Một số trường hợp phổ biến:

- cơi nới ban công không phép

- xây dựng sai quy hoạch

- thay đổi công năng không đăng ký

Dù giá thấp, rủi ro pháp lý có thể khiến tài sản mất giá hoặc khó sang nhượng.

5. Căn hộ dạng officetel hoặc studio cần cân nhắc kỹ

Nhiều người trẻ lựa chọn căn hộ nhỏ vì giá thấp và vị trí trung tâm. Tuy nhiên, loại hình này thường có:

- diện tích sử dụng thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy

- chi phí điện nước cao hơn do tính theo giá thương mại

- phí quản lý cao

- khả năng tăng giá hạn chế

Điều này khiến việc bán lại hoặc chuyển đổi nhu cầu sau vài năm không dễ dàng.

6. Đừng mua nhà chỉ vì giá rẻ

Một căn nhà giá thấp bất thường thường đi kèm lý do:

- vị trí khó di chuyển

- pháp lý phức tạp

- chất lượng xây dựng kém

- khó bán lại

Trong dài hạn, chi phí sửa chữa hoặc thanh khoản thấp có thể khiến tổng chi phí cao hơn mua nhà ở mức giá hợp lý ngay từ đầu.

7. Mua nhà là bài toán tài chính dài hạn, không chỉ là nơi ở

Người mua nhà nên tính đến các yếu tố:

- kế hoạch sinh con hoặc sống cùng bố mẹ

- khả năng làm việc tại nhà

- chi phí vận hành hàng tháng

- khả năng bán lại trong 5–10 năm

Một quyết định hợp lý không nhất thiết phải là căn nhà rẻ nhất, mà là căn nhà phù hợp với dòng tiền và kế hoạch cuộc sống.