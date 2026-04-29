Chuyên gia tâm lý: Khi bị thao túng, người EQ cao không phản ứng, họ chỉ nói 1 câu khiến đối phương “câm nín”

* Dưới đây là lời chia sẻ từ Shadé Zahrai - nhà giáo dục về hiệu suất đỉnh cao từng đoạt nhiều giải thưởng, đồng thời là nhà nghiên cứu hành vi, chiến lược gia lãnh đạo và tác giả cuốn sách Big Trust: Rewire Self-Doubt, Find Your Confidence, and Fuel Success.

Trong suốt một thập kỷ làm cố vấn cho các công ty thuộc Fortune 500 với tư cách là nhà nghiên cứu hành vi, tôi nhận thấy một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn chặn kẻ thao túng là một cụm từ quan trọng: “Điều đó thật thú vị. Hãy kể cho tôi nghe thêm.” Những kẻ thao túng thường sống nhờ vào phản ứng cảm xúc, sự bối rối và mơ hồ. Cụm từ đơn giản này giúp vô hiệu hóa điều đó và thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc trò chuyện.

Khi nói ”Điều đó thật thú vị”, bạn chỉ đơn giản là thừa nhận những gì đã được nói mà không xác nhận hay phản bác luận điểm đó. Bạn chỉ đang ra hiệu: “Tôi đã nghe bạn nói, và tôi không hề nao núng.” Điều này loại bỏ được yếu tố cảm xúc mà nhiều kẻ thao túng thường dựa vào.

Với câu hỏi “Hãy kể thêm cho tôi nghe” (hoặc các biến thể khác: “Điều gì khiến bạn nói như vậy?”, “Điều gì đã dẫn bạn đến kết luận đó?”), bạn đang loại bỏ mọi sự mơ hồ và không rõ ràng, thay vào đó là sự tò mò. Các câu hỏi “Tại sao?” có thể mang tính buộc tội và thường gây ra phản ứng phòng thủ. Hãy sử dụng các câu hỏi “Cái gì?” với giọng điệu cởi mở hơn để tránh cho cuộc trao đổi leo thang.

Nếu bạn thấy mình đang ở trong những tình huống bị thao túng tâm lý, bị gây áp lực bằng cảm giác tội lỗi hoặc bị ép buộc, đây là cách tốt nhất để sử dụng cụm từ đơn giản nhưng đầy sức mạnh tinh tế này.

Nếu ai đó đang cố gắng thao túng tâm lý bạn...