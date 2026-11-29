Tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên là mối quan tâm lớn đối với nhiều cường quốc quân sự và nước láng giềng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bên cạnh một đầu đạn hạt nhân.

Trong chuyến thăm gần đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới các cơ sở hạt nhân của nước này, hình ảnh về đầu đạn nhiệt hạch hai tầng đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia. Thiết kế này kết hợp các thành phần hạt nhân và nhiệt hạch, cho phép tạo ra sức công phá lớn hơn với kích thước và trọng lượng giảm đáng kể.

Ông Yuri Lyamin - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) lưu ý, theo dữ liệu nước ngoài, tất cả các đầu đạn hạt nhân (nhiệt hạch) đã biết của Triều Tiên đều được đặt tên là Hwasan (Núi lửa).

Ví dụ khi nghiên cứu đoạn hình ảnh đã được công bố, chuyên gia quân sự Lyamin đã đếm và đọc tên của 7 loại khác nhau.

"Chúng ta biết rằng các đầu đạn nhỏ được sơn màu xanh lá cây trong hình là Hwasan-31. Đây là đầu đạn hạt nhân tiêu chuẩn dành cho nhiều loại tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa dẫn đường cỡ 600mm, tên lửa hành trình và phương tiện dưới nước không người lái.

Theo đó, những đầu đạn lớn hơn có thể được thiết kế cho các phương tiện mang tải trọng lớn hơn nữa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa", chuyên gia Lyamin giải thích với phóng viên trang Rossiyskaya Gazeta.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm một cơ sở sản xuất hạt nhân.

Cần nói thêm, mới đây Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố cần phải mở rộng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau.

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim đã phát biểu điều này trong chuyến thăm Viện Vũ khí Hạt nhân. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tiến công nghệ trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, cũng như việc sử dụng rộng rãi hơn các loại đầu đạn hạt nhân chiến thuật, xét đến giá trị quân sự của chúng trong chiến tranh hiện đại.

Theo Rossiyskaya Gazeta