Chuyên gia nói gì về đòn tấn công làm tê liệt radar Mỹ ở Trung Đông?

Tên lửa Iran bay vào không phận đối phương.

Truyền thông Mỹ đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran đã làm tê liệt hệ thống liên lạc tại một số cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Theo chuyên gia quân sự và nhà nghiên cứu lịch sử phòng không Nga Yuri Knutov, việc vô hiệu hóa các trạm radar của Mỹ tại khu vực này gây ra tổn thất đáng kể đối với năng lực phòng thủ của Washington.

“Việc vô hiệu hóa các trạm radar của Mỹ ở Trung Đông là tổn thất nghiêm trọng, bởi các hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ các căn cứ Mỹ trước mối đe dọa tên lửa”, ông Knutov nói với Sputnik.

Ông cho rằng sự việc này cho thấy những hạn chế của các hệ thống phòng không Mỹ, gồm tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, khi không thể bảo vệ các cơ sở bị tấn công.

Theo ông Knutov, có thể phải mất tới 3 tháng để Mỹ khôi phục hạ tầng bị hư hại.

Chuyên gia trên giải thích, việc làm gián đoạn hệ thống liên lạc của Mỹ nằm trong chiến thuật tiêu hao mà Iran áp dụng đối với lực lượng Mỹ và Israel. Chiến thuật này có thể gồm nhiều bước khác nhau, trong đó có việc sử dụng drone và các tên lửa đạn đạo thế hệ cũ như hiện nay.

Theo ông Knutov, các bước tiếp theo có thể là kết hợp drone với các loại tên lửa hiện đại hơn nhằm làm cạn kiệt phần lớn tên lửa đánh chặn của Mỹ và Israel.

Sau đó, Iran có thể triển khai các tên lửa Fattah, loại vũ khí mà ông cho là có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không còn lại của Mỹ và Israel.

“Trong khi các hệ thống tên lửa của 2 bên có thể vẫn hoạt động, chúng đơn giản là sẽ cạn kiệt đạn dược, điều này có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các căn cứ quân sự Mỹ cũng như Israel”, ông Knutov kết luận.