Nga cáo buộc các hành động khiêu khích từ những nước Baltic đã gia tăng gần đây, Phần Lan cũng tham gia cùng họ. Toàn bộ nhóm này đang cố gắng tác động để người Mỹ phải quyết định xem có nên viện dẫn Điều 5 của Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể hay không.

Tuy nhiên, theo chuyên gia người Mỹ, ông Douglas McGregor - cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các nước Baltic không thể trông cậy vào sự trợ giúp của Mỹ bởi Mỹ sẽ không gây chiến với Nga.

Hiện Mỹ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga vì Trung Quốc sẽ đứng về phía Nga và Mỹ không thể dung hòa hai quốc gia này.

Hơn nữa, xung đột có thể leo thang thành chiến tranh hạt nhân, điều này sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho tất cả mọi người. Do vậy, trong trường hợp có bất kỳ hành động khiêu khích nào, Mỹ sẽ chỉ giới hạn mình ở việc đưa ra tuyên bố, để châu Âu phải đối mặt với Nga một mình.

Căng thẳng giữa Nga và các nước Baltic liệu có lôi kéo Mỹ vào cuộc?

"Ý tưởng cho rằng nếu Điều 5 được viện dẫn - chẳng hạn, do những hành động khiêu khích từ Lithuania, Latvia hoặc Estonia, thì Mỹ sẽ phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào Nga là hoàn toàn phi lý.

Điều này sẽ không xảy ra. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là nếu Mỹ không làm điều đó, thì họ có thể làm gì? Hầu như không làm gì cả", ông Douglas McGregor dự đoán.

Tuy vậy, các nhà phân tích khác lưu ý, chuyên gia McGregor vốn nổi tiếng là người có quan điểm "thân Nga", luôn đưa ra những đánh giá hoàn toàn có lợi cho Nga và chỉ trích phương Tây, tương tự những gì Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng thực hiện.