Tuổi Thìn: Kế hoạch mua nhà dần đi vào quỹ đạo

Từ giữa năm 2026, người tuổi Thìn có xu hướng ổn định tài chính tốt hơn so với giai đoạn trước . Những khoản chi lớn dần được kiểm soát, trong khi thu nhập giữ được nhịp ổn định giúp việc tích lũy trở nên khả thi.

Một số người tuổi Thìn có thể nhận ra:

- Số tiền tiết kiệm bắt đầu đạt mức đủ để nghĩ đến chuyện đặt cọc

- Kế hoạch mua nhà không còn quá xa vời như trước

- Có thể tìm được căn hộ phù hợp với khả năng tài chính

Điểm tích cực là tuổi Thìn thường có xu hướng chuẩn bị khá kỹ trước khi quyết định mua tài sản lớn. Điều này giúp hạn chế áp lực tài chính về sau.

Gợi ý: Nếu đang có ý định mua nhà, tuổi Thìn nên bắt đầu rà soát lại khả năng tích lũy và mức chi tiêu cố định để xác định mức giá phù hợp.

Tuổi Dậu: Cơ hội xuất hiện sau thời gian chờ đợi

Người tuổi Dậu có thể gặp cơ hội bất động sản phù hợp sau một thời gian dài cân nhắc. Đó có thể là căn hộ diện tích vừa phải, vị trí hợp lý hoặc mức giá dễ tiếp cận hơn so với kỳ vọng trước đây.

Từ giữa năm 2026 trở đi, tuổi Dậu dễ có các dấu hiệu:

- Tìm được lựa chọn phù hợp với ngân sách hiện có

- Có thêm nguồn tiền tích lũy nhờ tăng thu nhập hoặc giảm chi tiêu

- Được người thân chia sẻ kinh nghiệm hoặc hỗ trợ một phần tài chính

Việc không quá nóng vội có thể giúp tuổi Dậu tránh được những quyết định mua nhà vượt quá khả năng chi trả.

Điểm đáng chú ý: Đây là giai đoạn nên ưu tiên tính ổn định thay vì chạy theo bất động sản quá lớn hoặc vượt ngân sách.

Tuổi Hợi: Tích lũy chậm nhưng chắc, nền tảng an cư rõ ràng hơn

Tuổi Hợi thường không tăng tốc quá nhanh về tài chính, nhưng lại có lợi thế ở khả năng giữ tiền ổn định trong thời gian dài. Điều này giúp kế hoạch mua nhà hoặc mua đất trở nên thực tế hơn sau một thời gian kiên trì tiết kiệm.

Từ giữa năm 2026, tuổi Hợi có thể:

- Hoàn thành một khoản tiết kiệm quan trọng

- Bắt đầu tìm hiểu thị trường bất động sản phù hợp

- Đặt mục tiêu rõ ràng cho kế hoạch an cư trong 1–2 năm tới

Dù chưa mua ngay, việc chuẩn bị sớm giúp giảm áp lực tài chính khi quyết định chính thức được đưa ra.

Vì sao giữa năm 2026 được xem là thời điểm phù hợp để bắt đầu nghĩ đến an cư?

Trong nhiều trường hợp, kế hoạch mua nhà không đến từ một bước đột phá lớn mà là kết quả của quá trình:

- Ổn định thu nhập

- Giảm bớt các khoản chi không cần thiết

- Tích lũy dần khoản tiền ban đầu

Khi các yếu tố này hội tụ, việc sở hữu tài sản trở nên rõ ràng hơn về mặt thời gian và khả năng thực hiện.

Gợi ý tài chính cho người đang có kế hoạch mua nhà

Dù thuộc con giáp nào, nếu đang hướng đến mục tiêu an cư, có thể tham khảo 3 bước cơ bản:

1. Xác định khoản tích lũy tối thiểu Nhiều người bắt đầu kế hoạch mua nhà khi có khoảng 20–30% giá trị tài sản dự định mua.

2. Giữ tỷ lệ chi tiêu ổn định Không nên để chi phí sinh hoạt vượt quá khả năng tài chính khi đang tích lũy.

3. Chuẩn bị quỹ dự phòng riêng Quỹ dự phòng giúp giảm áp lực khi phát sinh chi phí bất ngờ sau khi mua nhà.

Từ giữa năm 2026, 3 con giáp trên có dấu hiệu bước vào giai đoạn tài chính rõ ràng hơn, giúp kế hoạch an cư trở nên khả thi. Khi dòng tiền ổn định và mục tiêu cụ thể, việc sở hữu một tài sản phù hợp không còn là điều quá xa vời.

Thông tin mang tính chất tham khảo