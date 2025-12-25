Giới truyền thông vừa qua đã dẫn lời Tướng Mike Keller, Phó Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện của NATO tại Ukraine (NSATU) cho biết, một trung tâm hậu cần mới chịu trách nhiệm điều phối và vận chuyển vũ khí đến Ukraine dự kiến sẽ khai trương tại Romania vào tháng 1 năm 2026.

Vị tướng NATO nhấn mạnh, liên minh quân sự phương Tây dự định sẽ nỗ lực hết sức để mở rộng cơ sở hạ tầng ở các nước xung quanh nhằm hỗ trợ quân sự tối đa cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các nhà phân tích giải thích rằng, những tuyên bố của giới chức NATO đã xác nhận việc thành lập một trung tâm hậu cần lớn thứ hai ở Romania, tương tự như trung tâm hiện đang hoạt động ở Rzeszow của Ba Lan.

Đây từng là tuyến đường chính vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây đến Ukraine và sau khi được thành lập, trung tâm hậu cần ở Romania sẽ hoạt động song song với trung tâm đặt tại Ba Lan.

Các chuyên gia quân sự phương Tây lưu ý rằng, trung tâm hậu cần ở Romania sẽ cho phép NATO tăng gấp đôi khả năng vận chuyển vũ khí do các đối tác cung cấp cho Ukraine, bao gồm cả thông qua cơ chế PURL.

PURL là viết tắt của cụm từ “Partnership for Ukraine's Rapid Logistics” (tức “Đối tác Hậu cần Nhanh chóng cho Ukraine”), được vận hành theo mô hình “Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev bằng chi phí của các nước châu Âu”.

Bình luận về động thái mới nhất của NATO, blogger và nhà phân tích người Nga Yuri Baranchik nhận xét rằng, điều này giống với việc người châu Âu chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga và tập dượt các tuyến đường hậu cần để vận chuyển vũ khí.

Tuy nhiên, sau động thái của Macron và việc bắt đầu các cuộc đàm phán riêng với Moscow, kịch bản này ngày càng trở nên khó xảy ra, mà nếu nó có xảy ra, điều đó chỉ mang lại tai họa cho các nước NATO ở xung quanh, xuất phát từ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Nga như Kh-555, Kh-101 và đặc biệt là Oreshnik.

“…cơ sở mới này sẽ thu hút sự chú ý của Quân đội Nga và một mục tiêu tốt khác đã xuất hiện cho Oreshnik” - chuyên gia Baranchik kết luận.