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Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng: Mua xe mà không biết nhu cầu của bản thân là sai lầm

Vĩnh Phúc
|

Nhiều người bước vào đại lý ô tô với tâm lý mua xe vừa vặn túi tiền thay vì cân nhắc kỹ lưỡng công năng thực tế. Sự nhầm lẫn giữa ngân sách và nhu cầu thiết thực này thường dẫn đến những trải nghiệm không trọn vẹn.

Bạn đang cầm trong tay 600 triệu, 1 tỷ hay thậm chí 5 tỷ đồng và muốn mua xe cho gia đình? Đừng vội bước ra đại lý nếu bạn chưa trả lời được câu hỏi cốt lõi này: Chiếc xe đó có thực sự phục vụ đúng nhu cầu hiện tại của gia đình bạn, hay nó chỉ đơn thuần là một món hàng vừa vặn với túi tiền?

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Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng - Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards 2026. Ảnh: AP

Rất nhiều người mua xe lần đầu thường mắc phải những sai lầm kinh điển. Những sai lầm đó thường là mua xe tính quá xa cho tương lai, hay cố "tậu" một chiếc xe 7 chỗ to cồng kềnh chỉ để phục vụ vài ba chuyến đi xa hiếm hoi trong năm, để rồi mỗi ngày phải đánh đổi sự thoải mái, không gian để chân của chính các thành viên trong gia đình.

Trong số mới nhất của chương trình Trên Ghế, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng - Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards 2026 - sẽ bóc tách chi tiết "tâm lý mua xe" của người Việt qua từng mốc ngân sách một cách cực kỳ thực tế.

Nội dung sẽ được đi từ bài toán lựa chọn giữa sedan hay crossover ở mức hầu bao dưới 600 triệu đồng cho đến những tiêu chuẩn khắt khe về sự thụ hưởng và cảm giác lái thú vị của phân khúc xe tiền tỷ. Đặc biệt, với ngân sách hạng sang lên đến 5 tỷ đồng, câu chuyện chọn xe gia đình sẽ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Vậy đâu là yếu tố then chốt bạn nên đặt lên bàn cân trước khi ký hợp đồng mua bán? Tất cả những góc nhìn đa chiều và thực dụng nhất sẽ được giải đáp trọn vẹn ở ngay video bên dưới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

- Ảnh 2.
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Tags

Nguyễn Mạnh Thắng

Car Choice Awards

mua xe

xe gia đình

sai lầm

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