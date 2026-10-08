Chuyên gia: Nga đã phá hủy dự án tên lửa đạn đạo của Ukraine

Các nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Ukraine đã trở thành đối tượng ưu tiên đối với vũ khí Nga.

Dự án tên lửa của Ukraine đã bị đình trệ ngay từ trước khi Công ty Fire Point hoàn thiện các loại vũ khí mới, những cuộc tấn công của Nga đã làm gián đoạn chuỗi sản xuất một cách nghiêm trọng.

Đây là giả thuyết do chuyên gia hàng không Ukraine - ông Valeriy Romanenko đưa ra.

Theo nhà phân tích, cuộc tấn công không chỉ nhắm vào chính nhà máy sản xuất tên lửa mà còn cả cơ sở sản xuất động cơ nhiên liệu rắn.

Một địa điểm dự phòng được thiết kế để sản xuất song song cũng bị ảnh hưởng, cũng như một số nhà cung cấp linh kiện quan trọng. Sau khi chịu thiệt hại nặng nề, theo vị chuyên gia, chương trình tên lửa của Ukraine đã chấm dứt hoạt động.

Câu chuyện của ông Romanenko xuất hiện giữa lúc các cơ sở sản xuất tên lửa của Ukraine đang bị tấn công dữ dội.

Vào đêm 7/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc phá hủy nhiều nhà máy của Công ty Fire Point.

Giới chức quân sự Nga cáo buộc các nhà máy nói trên có liên quan đến việc sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình Flamingo, cũng như máy bay không người lái tầm trung và tầm xa.

Công ty Fire Point của Ukraine đối diện nguy cơ không thể tiếp tục sản xuất tên lửa.

Nghị sĩ Buzhansky thuộc đảng Người phục vụ nhân dân đã báo cáo về những thiệt hại nghiêm trọng đối với công ty.

Ông nêu ra việc công khai quá mức là một trong những vấn đề, khi các cơ sở sản xuất được phát sóng trực tiếp, và thông tin về hợp đồng, nhà cung cấp và kế hoạch chế tạo trở thành chủ đề bàn tán công khai.

Ông Buzhansky kêu gọi chấm dứt việc trình diễn bất cứ thứ gì đòi hỏi tính bảo mật. Lời phàn nàn của chính trị gia này liên quan đến khoảng cách giữa việc thúc đẩy các khả năng trong tương lai và nhu cầu bảo tồn chính hoạt động sản xuất hiện tại.

Đối với Công ty Fire Point, cuộc tấn công là một phép thử đối với những lời hứa của công ty kể từ mùa xuân. Giám đốc điều hành doanh nghiệp đã tuyên bố kế hoạch triển khai tên lửa quy mô lớn chống lại Nga ngay từ mùa Thu năm nay.

Bên cạnh nguy cơ từ Nga, doanh nghiệp trên còn đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng và thổi phồng giá sản phẩm.