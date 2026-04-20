Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga vượt trội hơn tất cả các tiêm kích thế hệ thứ tư của nước ngoài, bao gồm cả Boeing F-15 và Lockheed Martin F-16 về hiệu suất tổng thể. Máy bay Nga còn vượt trội F-22 về khả năng chiến đấu.

Nhận định trên được nhà phân tích quân sự kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) của Nga - ông Ruslan Pukhov cho biết trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn TASS.

"Là một máy bay chiến đấu thế hệ 4++, sự kết hợp các đặc điểm tiên tiến khiến tiêm kích Su-35S vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ máy bay tương tự nào của nước ngoài, bao gồm cả Boeing F-15 và Lockheed Martin F-16 mới nhất, và thậm chí có thể cạnh tranh với cả tiêm kích thế hệ thứ năm.

Không quá lời nói rằng Su-35S vượt trội khi đặt cạnh máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ Lockheed Martin F-22 về khả năng cơ động, bán kính tác chiến và tầm phát hiện cũng như tấn công mục tiêu. So với Lockheed Martin F-35, ưu thế của Su-35S thậm chí còn rõ rệt hơn", ông Pukhov cho biết.

Chuyên gia người Nga rất tự tin với sức mạnh của tiêm kích Su-35.

Chuyên gia này gọi Su-35S là một nền tảng đa chức năng thực sự và lưu ý thêm máy bay chiến đấu của Nga có khả năng mang gần như toàn bộ các loại vũ khí không đối đất hiện đại nhất, đồng thời vượt trội về khả năng tấn công so với hầu hết các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thậm chí cả thế hệ thứ năm tối tân nhất.

"Là một vũ khí tầm xa mạnh mẽ để tấn công các mục tiêu trên không và trên mặt đất cũng như giành ưu thế trên không, máy bay chiến đấu Su-35S hiện đang tạo thành nòng cốt tiềm lực tác chiến hàng không chiến thuật của Nga và sẽ vẫn giữ vai trò quan trọng trong thời gian dài sắp tới," nhà phân tích quân sự kết luận.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia quốc tế lại có ý kiến khác khi cho rằng Su-35 đại diện cho tư duy thiết kế cũ, máy bay có diện tích phản xạ radar quá lớn, trang bị radar mảng pha quét thụ động lạc hậu, hệ thống điện tử hàng không kém xa cả loại Trung Quốc trang bị cho chiếc J-16, khiến nó khó cạnh tranh trên thị trường thế giới.