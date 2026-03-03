Cái chết của lãnh đạo tôn giáo Iran Ali Khamenei trong các cuộc tấn công do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran hôm 28/2 đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên toàn thế giới.

Ngay sau đó, Ayatollah Ali Riza Arafi - một giáo sĩ thành viên của Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời, đã được bổ nhiệm tạm thời cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được bầu ở Iran.

Ông Ali Riza Arafi sinh năm 1959 tại thành phố Meybod, Iran. Ông hoàn thành chương trình giáo dục tôn giáo tại các trường dòng ở Qom. Sau khi tốt nghiệp, ông giữ nhiều chức vụ khác nhau trong các tổ chức tôn giáo ở Iran.

Sau khi lên nhậm chức thay Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tôn giáo mới của Iran là Ayatollah Ali Riza Arafi đã mô tả trong một tuyên bố của mình rằng, cuộc tấn công của Mỹ và Israel là một “tính toán sai lầm” nghiêm trọng.

“Tôi đảm bảo với Lực lượng vũ trang thân yêu của chúng ta và toàn thể nhân dân Iran vĩ đại rằng, tất cả các lực lượng của đất nước đều sẵn sàng phục vụ các bạn", nhà lãnh đạo tinh thần mới của Iran cam kết.

Các nguồn tin cho biết, một số kỳ vọng của Mỹ đối với tình hình ở Iran sau khi các cuộc không kích diễn ra, đã không thành hiện thực.

Các chuyên gia đánh giá rằng, dự đoán của giới chức Washington về một phong trào quần chúng quy mô lớn ở Iran trong trường hợp ông Ali Khamenei bị ám sát đã không được đáp ứng. Ngược lại, chính cái chết của nhà lãnh đạo tinh thần này đã khiến nhân dân Iran thể hiện thái độ kiên cường hơn.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo mới ở Iran cho thấy Mỹ và Israel sẽ không dễ để khuất phục được Iran. Cuộc xung đột có thể không kết thúc nhanh chóng và việc kéo dài chiến tranh có thể gây bất lợi cho chính Washington và Tel Aviv.

Không chỉ giới chức lãnh đạo Iran mà ngay cả cựu chính khách và cựu tướng lĩnh của đối phương cũng có chung nhận định với nhà lãnh đạo tinh thần mới của Iran Ali Riza Arafi.

Hôm 2/3, Thiếu tướng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nghỉ hưu Esat Arslan cũng thừa nhận rằng, Mỹ và Israel cũng không lường trước được phản ứng cứng rắn của Iran. Tehran đang đáp trả mạnh mẽ và Washington và Tel Aviv có thể đụng đầu phải đá cứng.

Vị Thiếu tướng Israel, đồng thời cũng là một Giáo sư, Tiến sĩ, hôm 2/3 đã tuyên bố rằng, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và sự đáp trả cứng rắn của Tehran đã tạo ra một bước ngoặt mới trong khu vực, xét cả về khía cạnh quân sự lẫn địa-chính trị.

Vị chuyên gia này dự đoán rằng, các cuộc xung đột sẽ không kéo dài bởi Mỹ và Israel không dễ đánh gục được Iran. Tình hình sẽ chuyển sang một giai đoạn khác trong vòng 3-4 tháng tới, sau khi cả 2 bên đều khó có thể khiến đối thủ của mình khuất phục.

Theo ông, kho vũ khí tên lửa đạn đạo khổng lồ của Tehran và sự hỗ trợ công nghệ từ Trung Quốc sẽ khiến Mỹ và Israel gặp nhiều khó khăn.

Iran có một kho tên lửa tầm trung (tầm phóng từ 2.000-3.000km) rất lớn với số lượng ước tính vào khoảng 3.000 quả, cùng với đó là số lượng còn nhiều hơn tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Đây không còn là một yếu tố răn đe mạnh mẽ, mà nó đã thực sự là cơn ác mộng đối với Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở các nước đồng minh trong khu vực.

Vị chuyên gia này cho rằng, cuộc xung đột có thể không kéo dài nhưng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cán cân khu vực.

Bên cạnh các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, Iran có thể sẽ tiến hành huy động một phần lực lượng bán quân sự; đồng thời kích động các nhóm vũ trang thân Iran trong khu vực cùng hợp tác đánh Mỹ và Israel.

Nếu lực lượng bán quân sự Hezbollah ở Lebanon, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, cũng như các nhóm dân quân người Shiite ở Iraq cùng phối hợp với Iran tấn công lực lượng Mỹ ở khắp các nước đồng minh của Mỹ; tình hình sẽ ngày càng thêm căng thẳng, khói lửa sẽ lan tràn trong khu vực Trung Đông.