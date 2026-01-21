Chuyên gia Mỹ: Tàu ngầm Lada đang trở thành một thất bại nặng nề
Sao Đỏ |
Tàu ngầm tấn công Dự án 677 Lada và phiên bản xuất khẩu Amur bị nhận xét là nỗi thất vọng lớn.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
Link bài gốc Lấy link https://giaoducthoidai.vn/chuyen-gia-my-tau-ngam-lada-dang-tro-thanh-mot-that-bai-nang-ne-post764861.html?fbclid=IwY2xjawPda7RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFEQ2dOc1JpamlCVE5UNHVmc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqcsDz7StK4fmsZ13BWwMwlkcPBS9UqxtLZo9bwQZUyvaSdQpCKiuQZlUhPp_aem_60mdbGkDqruG2YrtT9AdMA