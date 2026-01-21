HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyên gia Mỹ: Tàu ngầm Lada đang trở thành một thất bại nặng nề

Sao Đỏ |

Tàu ngầm tấn công Dự án 677 Lada và phiên bản xuất khẩu Amur bị nhận xét là nỗi thất vọng lớn.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 1.

Theo ông Christian Orr - một nhà bình luận đến từ tạp chí 19FortyFive của Mỹ, dự án chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân lớp Lada (phiên bản xuất khẩu gọi là Amur) mới nhất của Nga có thể sớm đối diện thất bại.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 2.

Tác giả ghi nhận những đặc điểm ấn tượng của các tàu ngầm mới của Nga, tiếp nối những thành tựu vẫn được ghi nhận trên Dự án 636.3 thế hệ cũ.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 3.

"Những tính năng được nêu bao gồm hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí, thủy thủ đoàn ít hơn, giảm thiểu tín hiệu thủy âm, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và tuổi thọ hoạt động lâu dài," ấn phẩm này cho biết.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 4.

Tuy vậy thực tế những gì diễn ra cho thấy Nga sẽ chế tạo tàu ngầm Lada/Amur mà hoàn toàn không có hệ thống đầy độc lập với không khí (AIP), cho dù chỉ sử dụng công nghệ thế hệ đầu tiên.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 5.

Trong khi đó trên thế giới, các tàu ngầm tấn công phi hạt nhân do Nhật Bản, Đức... chế tạo đã bắt đầu tích hợp công nghệ pin lithum-ion có độ an toàn cũng như thời gian hoạt động cao vượt trội, tức là Lada/Amur lạc hậu tới vài thế hệ.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 6.

Nhà quan sát khẳng định rằng những chiếc tàu này, chủ yếu dành cho xuất khẩu, có thể sẽ không tìm được người mua, vì chúng sẽ phải cạnh tranh với các nhà sản xuất Tây Âu. Hơn nữa, ông Orr lưu ý rằng, cho đến nay vẫn chưa có một chiếc tàu ngầm lớp Amur nào được chế tạo.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 7.

Cần nhắc lại vào tháng 3 năm 2025, Rosoboronexport tuyên bố rằng tàu ngầm Amur 1650 của Nga là một bước đột phá thực sự trong lĩnh vực tàu ngầm phi hạt nhân.

Tàu ngầm Lada của Nga đối mặt thất bại lớn trong công nghệ tàu ngầm hiện đại - Ảnh 8.

Lớp Amur được chế tạo gần như 100% theo phiên bản nội địa Lada - trong khi Dự án 677 lại có nhiều tai tiếng và ngay trong Hải quân Nga, chúng hoàn toàn thất thế so với lớp Kilo đã ra đời cách đây hàng chục năm.

Cây bút công nghệ: "Ai thích thì cứ thích chứ tôi phát ngán điện thoại Android nhái y hệt thiết kế iPhone"
Tags

quân sự

tàu ngầm Lada

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại