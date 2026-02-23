Theo ông Chris Osborne, một nhà bình luận đến từ Tạp chí National Security Journal (NSJ) của Mỹ, máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-22M3 của Nga đang gặp khó khăn đối với việc tồn tại trong những cuộc xung đột hiện đại.

Vị chuyên gia đánh giá, các hoạt động liên quan đến máy bay ném bom Tu-22M3 trong "không phận tranh chấp", đặc biệt là trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), đang ngày càng trở nên nguy hiểm.



"Áp lực này đang đẩy Tu-22M3 hướng tới vai trò của một máy bay chỉ có khả năng hoạt động ở khoảng cách xa - phóng vũ khí tầm xa thay vì thâm nhập vào phòng tuyến của kẻ thù để thực hiện cuộc tấn công thông thường quy mô lớn, như đã được hình dung trong kế hoạch thời Chiến tranh Lạnh", tác giả bài viết khẳng định.

Ông Osborne viết rằng phương pháp này vẫn có thể hiệu quả, nhưng nó cũng tồn tại những hạn chế đáng kể.

Cụ thể là nếu thiếu mạng lưới liên lạc rộng khắp, hệ thống nhắm mục tiêu đáng tin cậy và vũ khí tấn công đủ uy lực thì "máy bay ném bom sẽ chỉ có khả năng hoạt động ở tầm xa và trở thành những bệ phóng tên lửa đắt tiền với cơ hội sống sót ngày càng giảm."

"Tương lai của Tu-22M phụ thuộc vào vũ khí, cảm biến và tiềm năng công nghiệp, chứ không phải vào sự hoài niệm", tác giả viết và bình luận rằng thời đại ngày nay là của những oanh tạc cơ tàng hình như B-21 Raider hay PAK DA mà Nga đang nỗ lực tạo ra.

Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 đã tỏ ra lỗi thời trong chiến tranh hiện đại?

Vào tháng 1/2026, tạp chí Military Watch của phương Tây đưa tin rằng tên lửa Kh-22 của Liên Xô, được Lực lượng vũ trang Nga sử dụng trên chiến trường từ máy bay ném bom Tu-22M3, hầu như không thể bị bắn hạ.

Vào tháng 9/2025, cùng một trang tin này đưa tin rằng oanh tạc cơ Tu-22M3 đã thực hiện cuộc tấn công vào các mục tiêu giả định của NATO trong cuộc tập trận chung Nga - Belarus mang tên Zapad-2025.

Với thực tế trên, những chiếc Tu-22M3 vẫn tỏ ra rất hữu dụng, chưa có lý do để sớm loại bỏ nó, đặc biệt khi Không quân Mỹ vẫn còn trang bị nhiều chiếc B-52 và B-1 hoàn toàn không có khả năng tàng hình, và giao cho chúng thực hiện chức năng bệ phóng tên lửa tầm xa.