Mặc dù Su-57 có thể thực hiện các động tác nhào lộn trên không rất tốt, nhưng theo Tạp chí National Interest (NI), nó vẫn chưa đạt được thành công thương mại ở nước ngoài. Vì vậy Nga đã bắt đầu thử nghiệm một động cơ mới có khả năng tạo ra lực đẩy lên tới 16.000 kgf và khắc phục những nhược điểm kỹ thuật của máy bay.

Nga từ lâu đã quảng bá máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 Felon ra nước ngoài, và loại tiêm kích này luôn thu hút sự chú ý tại các triển lãm hàng không quốc tế nhờ khả năng cơ động cao.

Như chuyên gia Harrison Cass gần đây đã viết trên tờ National Interest: "Việc chú trọng vào khả năng cơ động là đặc trưng trong triết lý thiết kế máy bay của Nga, khi nó đảm bảo dễ dàng điều khiển và tính sát thương trong khi bay".

Ông Cass tiếp tục giải thích rằng 2 động cơ AL-41F1 Saturn cung cấp cho Su-57 tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao ngay cả khi mang đầy tải chiến đấu.

Cùng với hệ thống điều khiển điện tử fly-by-wire và vòi phun đối xứng trục có khả năng điều hướng lực đẩy, máy bay có khả năng cơ động ở các góc tấn công sau điểm tới hạn và nâng mũi đột ngột ở tốc độ thấp để thực hiện các động tác nhào lộn trên không ngoạn mục và ấn tượng như Pugachev's Cobra.

Tuy nhiên bất kể Su-57 đã gây ấn tượng mạnh mẽ như thế nào với công chúng tại các triển lãm hàng không quốc tế, nó vẫn chưa đạt được doanh số bán hàng cao - hoặc thậm chí tạo ra bất kỳ sự quan tâm thương mại nghiêm túc nào.

Để khắc phục những nhược điểm của máy bay và đảm bảo "bán chạy" trên thị trường tương xứng thành công của nó tại các triển lãm hàng không, Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) - một phần của Tập đoàn Rostec, đang thử nghiệm Su-57 với động cơ Izdeliye 177 mới.

"Sản phẩm 177" là ý tưởng của Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC) - một bộ phận khác của Rostec, và được phát triển đặc biệt dành cho máy bay Su-57.

Động cơ Sản phẩm 177 trên tiêm kích tàng hình Su-57.

Tờ Aerotime đưa tin: "Việc bắt đầu thử nghiệm bay là một bước tiến quan trọng, vì phát triển động cơ mới từ lâu đã là một trong những trở ngại kỹ thuật lớn nhất mà chương trình Su-57 phải đối mặt".

Ấn phẩm này cũng lưu ý rằng những chiếc Su-57 sản xuất đầu tiên được trang bị động cơ "tạm thời", và ưu tiên hàng đầu của UAC cũng như UEC là phát triển một hệ thống động cơ tiên tiến hơn cho Su-57, sẽ cung cấp lực đẩy cao hơn, hiệu quả nhiên liệu tốt hơn và tuổi thọ dài hơn so với loại AL-41F1 hiện tại của NPO Saturn.

Tập đoàn Rostec tuyên bố rằng động cơ Izdeliye 177 mới có khả năng tạo ra lực đẩy lên tới 16.000 kgf ở chế độ đốt sau. Đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và như đã nêu, sẽ bền hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

"Các chuyên gia từ Tập đoàn UAC và UEC đã bắt đầu thử nghiệm bay đối với động cơ Sản phẩm 177 như một phần của hệ thống tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm", Rostec cho biết trong một tuyên bố.

Ít nhất 3 chục chiếc Su-57 đã được sản xuất cho đến nay, nhưng Rostec và công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport vẫn đang tìm kiếm khách hàng nước ngoài - đó là lý do tại sao nó lại được ưa chuộng tại các triển lãm hàng không quốc tế.

Cho đến nay, đối tác duy nhất được xác nhận mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm này là Algeria.

Một động cơ được cải tiến có thể giúp ích, mặc dù điều đó không phải là điều chắc chắn. Trong thời đại mà không chiến diễn ra ở tầm nhìn rất xa, ít quốc gia nào muốn một chiếc máy bay luôn gây ấn tượng tại các cuộc triển lãm hàng không nhưng lại không phù hợp với chiến đấu hiện đại.

Cần nhấn mạnh là cho đến nay, Nga vẫn chưa bác bỏ được điều thứ hai, bất kể tiêm kích của họ thành công đến mức nào trong các cuộc triển lãm hàng không.