"NATO cay đắng nhận ra mình không những không đánh bại được Nga, mà vô tình còn làm cho quốc gia này trở nên mạnh mẽ hơn", chuyên gia Drago Bosnic nêu quan điểm.

Chuyên gia Mỹ: NATO bừng tỉnh nhận ra họ đang tự tay tạo nên một nước Nga "đao thương bất nhập"

Trang SvobodnayaPressa dẫn bài phân tích của Drago Bosnic, chuyên gia quân sự và địa chính trị độc lập người Mỹ. Ông cho rằng các tướng lĩnh NATO vừa nhận ra suốt nhiều năm qua họ đã đặt cược sai loại vũ khí.

Dưới đây là bài phân tích của chuyên gia này.

Chìa khóa chiến thắng nằm ở Nga

Lịch sử chiến tranh đã chứng minh rằng: chìa khóa dẫn đến chiến thắng nằm ở sự cân bằng hợp lý giữa chất lượng và số lượng. Sở hữu nhiều vũ khí "đủ tốt" gần như luôn vượt trội so với việc nắm trong tay những vũ khí "tốt nhất" nhưng năng lực sản xuất lại hạn hẹp.

Bài học từ Thế chiến II là một minh chứng điển hình.

Ví dụ, Liên Xô từng sản xuất được khoảng 6 đến 7 khẩu súng tiểu liên PPSh-41 với chi phí chỉ bằng đúng 1 khẩu MP 40 của Đức.

Bất chấp những khác biệt về mặt chất lượng, cả hai loại tiểu liên này đều có thông số kỹ thuật tương đồng. Tuy nhiên, việc Moscow tìm ra cách sản xuất vượt trội về số lượng với chi phí bằng một phần nhỏ của đối phương đã thể hiện ưu thế đè bẹp của mô hình vũ khí "đủ tốt".

Hệ quả là Hồng quân có toàn bộ các sư đoàn bộ binh được trang bị một trong những mẫu súng tiểu liên xuất sắc nhất Thế chiến II, trong khi Đức Quốc xã chỉ đủ khả năng trang bị MP 40 cho một bộ phận nhỏ lực lượng của mình.

Điều này đã mang lại cho Liên Xô ưu thế tác chiến tác thuật khổng lồ trong các trận chiến đô thị, tạo tiền đề cho những đợt tấn công như vũ bão ở nửa sau của cuộc chiến.

Drago Bosnic cho rằng, trong thời đại ngày nay, nguyên lý này hầu như không thay đổi. Dù công nghệ chúng ta sử dụng giờ đây đã khác xa trước kia, các nguyên tắc cốt lõi vẫn giữ nguyên giá trị.

Cuộc xung đột Ukraine đang củng cố thêm logic đó, khi các trang thiết bị phương Tây đắt đỏ và khó thay thế tỏ ra kém hiệu quả.

Những chiếc tiêm kích, xe tăng chiến đấu chủ lực, xe thiết giáp chở quân, xe chiến đấu bộ binh, flycam, tên lửa và hàng loạt khí tài khác do NATO cung cấp — vốn được quảng cáo rầm rộ — đã cho thấy chúng không thể trở thành chỗ dựa đáng tin cậy trong một cuộc chiến kéo dài với cường độ tiêu hao cực cao.

Bản thân Kyiv đã buộc phải xoay xở sang các phiên bản quân sự hóa giá rẻ từ dòng drone dân sự nhằm duy trì thế cân bằng với quân đội Nga. Mặc dù vậy, giải pháp tạm thời này vẫn không thể làm giảm bớt tỷ lệ tổn thất về cả nhân lực lẫn khí tài.

Phương Tây đang bàn thảo thế nào

Giới chính trị Phương Tây xem vấn đề này là một trong những ưu tiên hàng đầu, điều được thể hiện rõ qua một cuộc thảo luận gần đây về chủ đề Ukraine.

Cụ thể, Trung tâm Chiến lược Mới (Center for New Strategy) đã tổ chức một phiên thảo luận vào ngày 23/10, tập trung vào chủ đề mà họ gọi là "những bài học từ cuộc chiến tại Ukraine liên quan đến các hệ thống không người lái, sự thích ứng quân sự, phòng không và các tác động công nghệ toàn cầu".

Chuẩn tướng Hà Lan (đã nghỉ hưu) Hans Damen mở đầu phiên thảo luận bằng nhận định rằng: "Học thuyết quân sự hiện đại của Mỹ đặc biệt nhấn mạnh vào sự phân tán các lực lượng quân sự".

Chuyên gia về các hệ thống chiến đấu không người lái của chính quyền Kyiv, Andriy Sirko-Galushchenko, nhấn mạnh rằng: "Phòng không là yếu tố sống còn cho sự tồn vong của Ukraine trong bối cảnh phải hứng chịu các đợt tập kích hàng ngày từ 300 đến 1.000 drone kích thước lớn cùng hàng chục quả tên lửa".

Ông quả quyết rằng "Ukraine đã xây dựng được một hệ thống phát hiện vật thể bay mạnh mẽ đến kinh ngạc. Tuy nhiên, sự đa dạng về tốc độ và kích thước khiến không một giải pháp đơn lẻ nào có thể giải quyết được triệt để, do đó con đường duy nhất phía trước là phải liên tục tiến hóa về công nghệ".

Thế nhưng, các diễn giả khác trong phiên thảo luận lại tỏ ra ít quan điểm lạc quan hơn nhiều. Adrian Iacob, Giám đốc điều hành của Lockheed Martin tại Romania, đã chạm đến chủ đề về sự phụ thuộc vào công nghiệp và công nghệ.

Ông cảnh báo rằng "Nga vẫn tiếp tục duy trì kho tên lửa của mình nhờ vào công nghệ và linh kiện phương Tây, trong khi Châu Âu vẫn thiếu hụt các giải pháp tự chủ trong các lĩnh vực then chốt như không gian, công nghệ siêu vượt âm, đạn dược chính xác cao, khí tài siêu trọng và viễn thông bảo mật".

Về phần mình, Robert Hamilton, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu Delphi, đã đưa ra phân tích về những chuyển biến dồn dập trên chiến trường, tập trung vào "tỷ lệ giá thành/hiệu quả của các loại drone chạy bằng động cơ phản lực (Geran 4 và 5) cũng như những thách thức mà UAV của Mỹ gặp phải khi tìm cách vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử của Nga".

Ông đi đến kết luận rằng "ranh giới giữa drone và tên lửa hành trình đang nhanh chóng bị xóa mờ".

Trước những quan điểm trên, chuyên gia Drago Bosnic đánh giá luận điểm nói Nga cần linh kiện phương Tây để sản xuất vũ khí cho mình là một điều không hợp lý, đặc biệt là khi nói đến tên lửa siêu vượt âm.

Không hề có bất kỳ bằng chứng nào xác nhận cho các tuyên bố từ phía chính quyền Kyiv rằng công nghệ phương Tây đóng vai trò sống còn đối với việc sản xuất tên lửa Nga.

Bởi lẽ nếu dựa vào đó, Điện Kremlin đơn giản là không thể duy trì được sản lượng sản xuất khổng lồ đến vậy. Đó là chưa kể, nếu phương Tây thực sự nắm giữ những công nghệ cần thiết đó, họ hẳn đã sở hữu vũ khí siêu vượt âm cho riêng mình — nhưng thực tế là họ hoàn toàn không có.

Tệ hơn nữa, Điện Kremlin không chỉ bỏ xa phương Tây về mặt số lượng (các dòng tên lửa Iskander, Kinzhal, Zircon, Oreshnik, Avangard và nhiều khí tài siêu vượt âm khác của Nga đã đi vào biên chế từ nhiều năm, thậm chí có loại đã hàng thập kỷ), mà còn vượt trội cả về mặt chất lượng, điều đã được chứng minh qua thực chiến.

Theo Drago Bosnic, chiến dịch của Mỹ đối đầu Iran đã xóa mờ đi "sự vượt trội" của các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, đồng thời bóc trần mức độ "thần thánh hóa" xung quanh hệ thống Patriot — vốn được quảng cáo là "bắn hạ" tên lửa Nga như ngắt lá mùa thu.

Chẳng cần phải là một chuyên gia cũng hiểu được rằng học thuyết phòng thủ này sẽ phá sản khi vũ khí tấn công có giá thành rẻ hơn và dễ sản xuất hơn rất nhiều so với các phương tiện phòng thủ.

Điều đó khiến thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian, và đó chính là lý do tại sao năng lực của Mỹ tại Trung Đông lại rơi vào thế bị đe dọa nghiêm trọng đến vậy.

Cách Nga điềm tĩnh

Giờ đây, hãy thử hình dung một cuộc xung đột với một nước Nga sở hữu trình độ công nghệ vượt trội hơn nhiều sẽ trông như thế nào.

Bên cạnh việc nâng cấp các hệ thống Tình báo, Giám sát và Trinh sát (ISR), Moscow đã đưa vào vận hành hàng loạt hệ thống vũ khí mới với chi phí hợp lý — từ drone và tên lửa hành trình tối ưu chi phí cho đến các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa cải tiến.

Điều này đã gia tăng đáng kể năng lực của quân đội Nga trong việc tung ra các đòn tập kích diện rộng tầm xa, dễ dàng xuyên thủng hàng rào phòng thủ của Kyiv và gây ra thiệt hại nặng nề ở khoảng cách hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilômet sâu trong lãnh thổ đối phương.

Một diễn giả khác, Trung tướng (đã nghỉ hưu) Tomasz Piotrowski — cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Quân đội Ba Lan — đã xác nhận ưu thế này và đưa ra cảnh báo: "Nga đang tiếp tục tích lũy kinh nghiệm chiến trường và hoàn thiện các năng lực tự động, hải quân và vũ trụ của mình, bao gồm cả việc điều động các tàu corvette theo đường thủy nội địa vào Biển Baltic. Việc phát triển trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một bài kiểm tra khắc nghiệt đối với giới lãnh đạo quân sự".

Các đại biểu tham gia thảo luận đi đến kết luận rằng việc Nga chuẩn bị ra mắt mẫu drone "Geran-6" với tầm hoạt động lên tới 1.500 km sẽ là một thách thức đặc biệt lớn.

Drago Bosnic nhận định: "Giới chuyên gia quân sự và an ninh tại phương Tây rõ ràng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn ngầm. Họ rốt cuộc đã cay đắng nhận ra rằng, mình không những không đánh bại được Nga, mà vô tình còn làm cho quốc gia này trở nên mạnh mẽ hơn".

Điều này giải thích cho thái độ khá điềm tĩnh của Moscow trong quan hệ với NATO. Họ hiểu quá rõ rằng lực lượng vũ trang của mình đã tìm thấy sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa chất lượng và số lượng — tương tự như những gì họ từng làm được trong Thế chiến II.