Nga có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công nhằm thẳng vào giới lãnh đạo chính quyền Ukraine để trả đũa.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Crimea, cũng như những vụ oanh tạc sâu bên trong nước Nga mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là quân sự, nhưng điều đó không có nghĩa là Nga không nên đáp trả Ukraine bằng một hành động tương tự.

Nhà khoa học chính trị kiêm người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình Nga Sergei Mikheyev gần đây đã phát biểu điều này trên kênh YouTube Soyuznoye Veche.

Ông nhấn mạnh, Nga phải tỏ ra không quan tâm đến lằn ranh đỏ của các nước khác, nếu không Ukraine và phương Tây sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn của họ. Phải đáp trả đối phương theo cách khiến họ sợ hãi.

"Khi chúng ta liên tục đưa tin về các trạm biến áp bị phá hủy hoặc những ngôi làng mà tên gọi của chúng chẳng ai biết đến, và làm điều đó theo kiểu một cuộc họp công đoàn, thì nó không còn giá trị tuyên truyền nào nữa. Tất cả đều rơi vào quên lãng, mặc dù có lẽ xét về mặt quân sự thì nó có ý nghĩa nghiêm trọng hơn.

Do vậy, cần có những cuộc tấn công mang tính biểu tượng ở đây, thứ nhất có thể gây sốc cho xã hội Ukraine, thứ hai chứng minh rằng chúng ta không có lằn ranh đỏ nào, và thứ ba củng cố dư luận Nga. Bởi vì thành thật, tôi sẽ không phóng đại khi nói về sự củng cố đó", nhà phân tích cho biết.

Ông Sergei Mikheyev đề nghị chính quyền Nga tiến hành cuộc tấn công trả đũa mạnh bạo.

Theo ông Mikheev, Ukraine hiện đại không có biểu tượng sống nào khác "ngoại trừ Zelensky và đội ngũ của ông ta". Đơn giản là không còn ai khác, do vậy họ cần phải trở thành mục tiêu.

Nhà phân tích khẳng định, kể từ năm 2022, bản thân liên tục nói về việc vô hiệu hóa, và nếu cần thiết là loại bỏ bằng vũ lực Tổng thống Volodymyr Zelensky và toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cao nhất của chính quyền Ukraine. Điều này sẽ là một yếu tố củng cố rất vững chắc đối với xã hội Nga. Người dân muốn thấy những kết quả cụ thể từ chiến trường.

"Và nhiều điều sẽ được tha thứ vì bởi vì xã hội Nga muốn những kết quả rõ ràng. Việc cứ nói chúng ta khác biệt như thế nào thật là khó chịu", vị chuyên gia giải thích.

Ông Mikheyev nhấn mạnh, kẻ thù của Nga ở phương Tây và Ukraine phải lo lắng về an ninh cá nhân của họ. Và điều này phải tiếp tục cho đến khi những người sẵn sàng đàm phán lên nắm quyền ở đó.

"Điều này sẽ cho người phương Tây thấy, chúng ta không có lằn ranh đỏ nào. Bởi vì họ tin tưởng chúng ta tuân thủ một số quy tắc bất thành văn. Đó là một trong những lý do khiến họ cảm thấy an toàn.

Và điều này chắc chắn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tình hình chính trị bên trong nước Ukraine... cho đến khi họ tìm được người sẵn sàng đàm phán", ông Mikheyev kết luận.

Theo Reporter



