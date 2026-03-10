Chuyên gia: Không cần gửi quân hay vũ khí, Nga vẫn có thể hỗ trợ Iran

Quan chức Iran xác nhận Nga đã và đang hỗ trợ nước này "trên nhiều phương diện khác nhau" trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện các báo cáo cho thấy Moscow đang chia sẻ tin tức tình báo về vị trí các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

"Hợp tác quân sự giữa Iran và Nga không phải là điều gì mới mẻ, cũng chẳng phải là một bí mật," Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong chương trình "Meet the Press" của đài NBC, theo NY Post.

Ông nhấn mạnh thêm: "Mối quan hệ này đã tồn tại trong quá khứ, đang tiếp diễn ở hiện tại và sẽ còn duy trì trong tương lai," đồng thời mô tả sự gắn kết giữa Moscow và Tehran là "một đối tác rất tốt đẹp."

Khi được hỏi về các cáo buộc cho rằng Nga đang chia sẻ thông tin tình báo với Iran về vị trí quân đội Mỹ tại Trung Đông — nhằm giúp Tehran đáp trả chiến dịch "Operation Epic Fury" — ông Araghchi xác nhận:

"Họ đang giúp đỡ chúng tôi trên nhiều phương diện khác nhau." Tuy nhiên, ông nói thêm: "Tôi không có thông tin chi tiết cụ thể."

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra sau khi nhiều nguồn tin tiết lộ vào cuối tuần trước rằng Điện Kremlin đã cung cấp cho Iran vị trí các tàu chiến, máy bay và các khí tài quân sự khác của Mỹ kể từ khi các cuộc không kích chung giữa Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2.

Nga cung cấp tình báo giúp Iran nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ?

Theo ba quan chức am hiểu về các báo cáo tình báo, Nga đang cung cấp cho Iran thông tin chỉ thị mục tiêu để tấn công các lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy một đối thủ lớn khác của Mỹ đang tham gia — dù gián tiếp — vào cuộc chiến này.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Nga đã chuyển cho Iran vị trí các khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay. Các quan chức này yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề. "Có vẻ như đây là một nỗ lực khá toàn diện," một nguồn tin cho biết.

Khi được tờ The Washington Post liên hệ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về các phát hiện tình báo này.

Mức độ hỗ trợ chỉ thị mục tiêu của Nga dành cho Iran vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Các quan chức cho biết khả năng tự định vị lực lượng Mỹ của quân đội Iran đã bị suy giảm đáng kể sau chưa đầy một tuần giao tranh.

Các nhà phân tích cho rằng việc chia sẻ tình báo rất phù hợp với mô hình các cuộc tấn công của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ, bao gồm hạ tầng chỉ huy và kiểm soát, hệ thống radar và các cấu trúc tạm thời — như căn cứ tại Kuwait nơi sáu binh sĩ thiệt mạng.

Dara Massicot, chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nhận định: "Iran đang thực hiện các cú đánh rất chính xác vào các radar cảnh báo sớm hoặc radar ngoài đường chân trời. Họ làm việc này một cách có mục tiêu rõ rệt, trực diện nhắm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát."

Bà Massicot giải thích thêm rằng Iran chỉ sở hữu một số ít vệ tinh quân sự và không có mạng lưới vệ tinh riêng. Do đó, hình ảnh được cung cấp từ năng lực không gian tiên tiến hơn nhiều của Nga sẽ cực kỳ giá trị — đặc biệt là khi Điện Kremlin đã mài sắc khả năng chỉ thị mục tiêu sau nhiều năm chiến tranh tại Ukraine.

Nicole Grajewski, chuyên gia nghiên cứu về sự hợp tác Nga-Iran tại Trung tâm Belfer thuộc Trường Kennedy (Đại học Harvard), cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Iran thể hiện mức độ "tinh vi" cao, cả về mục tiêu lựa chọn lẫn khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh trong một số trường hợp.

"Họ đang vượt qua được các lưới lửa phòng không," bà nói và lưu ý rằng chất lượng các cuộc tấn công của Iran dường như đã cải thiện rõ rệt so với cuộc chiến 12 ngày với Israel vào mùa hè năm ngoái.

Iran chưa bắn gì mà 3 chiếc F-15 đã "tự rụng"? Trong một tình huống trớ trêu, Iran đã không cần làm gì mà 3 chiếc F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Iran vốn là một trong những bên ủng hộ chính của Nga trong cuộc chiến Ukraine, chia sẻ công nghệ sản xuất drone tấn công giá rẻ để làm quá tải hệ thống phòng không của Kyiv và làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của phương Tây.

"Người Nga thừa hiểu những gì chúng ta đang giúp đỡ người Ukraine," một quan chức am hiểu về sự hỗ trợ của Moscow dành cho Tehran nói. "Tôi nghĩ họ rất sẵn lòng tìm cách 'trả đũa' một chút." Người này nói thêm rằng dù chất lượng thu thập tình báo của Nga không ngang hàng với Mỹ, nhưng vẫn thuộc hàng top đầu thế giới.

Tờ The Post trước đó từng đưa tin rằng, bất chấp đòn giáng mạnh vào một trong những đối tác thân thiết nhất của mình, Điện Kremlin vẫn thấy được những lợi ích tiềm năng từ một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran, bao gồm doanh thu dầu mỏ cao hơn và một cuộc khủng hoảng trầm trọng khiến Mỹ và châu Âu xao nhãng khỏi chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, việc Moscow không can thiệp quân sự trực tiếp là một phần dấu hiệu cho thấy họ cần tập trung vào nơi khác. Bà Massicot nhận định: "Điện Kremlin đang xem xét rằng đây không phải vấn đề hay cuộc chiến của họ. Từ góc độ tính toán chiến lược, Ukraine vẫn là ưu tiên số một, bỏ xa tất cả các vấn đề khác."