Chuyên gia: Iran sẽ không dừng lại cho đến khi Mỹ 'cảm nhận được sự đau đớn'

Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Iran.

Khiến Mỹ cảm nhận sự đau đớn

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Foad Izadi cho biết, Iran dự định gây ra ít nhất hàng trăm thương vong và thiệt hại lớn cơ sở vật chất cho quân đội Mỹ vì Tehran nhận ra rằng Mỹ sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Iran buộc họ phải trả giá đắt.

"Ở Iran có một nền văn hóa kháng chiến, và nền văn hóa kháng chiến này sẽ khiến kẻ thù xâm lược phải nhận được sự đau đớn - điều Tehran đã làm được trong lịch sử", ông nói.

Trong khi đó, Mỹ đang cố gắng làm điều tương tự như năm ngoái là sát hại càng nhiều người Iran càng tốt.

"Lần này họ thể hiện rõ ràng hơn mong muốn thay đổi Chính phủ Iran. Điều đó thật ngu ngốc, vì lần trước cuộc tấn công vào Iran đã dẫn đến hiệu ứng đoàn kết của toàn dân dành cho Chính phủ. Lần này cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự", ông Foad Izadi nhấn mạnh.

Bắt đầu chiến dịch "tàn bạo nhất"

Để khẳng định quyết tâm của Iran trong việc đáp trả Mỹ và Israel, ngày 1/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắt đầu "chiến dịch tấn công tàn bạo nhất" của mình.

"Trong vài khoảnh khắc nữa, chiến dịch tấn công tàn bạo nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ sẽ bắt đầu", hãng thông tấn Fars của Iran dẫn tuyên bố của IRGC.

Lực lượng IRGC tuyên bố rằng "bàn tay báo thù của nhân dân Iran" sẽ không tha cho những kẻ sát hại Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran đã xác nhận cái chết của lãnh đạo tối cao nước này. Theo hãng thông tấn Tasnim, ông đã bị sát hại tại văn phòng của mình vào sáng sớm thứ Bảy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về cái chết của ông Ali Khamenei vài giờ trước đó.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran, cái chết của lãnh đạo tối cao Iran sẽ không thể không bị đáp trả.

"Tội ác nghiêm trọng này sẽ không bao giờ bị bỏ qua... Chúng tôi sẽ buộc những kẻ đã tổ chức và thực hiện tội ác này phải ăn năn hối cải", tuyên bố được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của tổng thống Iran cho biết.

Hôm 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường.

Gần như ngay lập tức, Iran đã phóng tên lửa trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.