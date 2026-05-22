Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo: Chỉ bằng thao tác này người dân tự cung cấp toàn bộ dữ liệu cá nhân cho lừa đảo

Khánh Huy
|

Chuyên gia cảnh báo, hình thức lừa đảo hiện nay ngày càng tinh vi khi các đối tượng không còn chỉ tập trung vào việc chiếm đoạt tiền.

- Ảnh 1.

Trước đây, các vụ lừa đảo trực tuyến thường nhắm tới việc chiếm đoạt mã OTP để rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ chuyên gia an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao hiện đã chuyển sang mục tiêu nguy hiểm hơn là dữ liệu eKYC và danh tính số của người dùng.

Những dữ liệu như ảnh căn cước công dân (CCCD), video khuôn mặt, dữ liệu sinh trắc học, giọng nói, số điện thoại, email hay tài khoản ngân hàng đang trở thành “mỏ dữ liệu” để các đối tượng lừa đảo khai thác.

Theo anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng, nhiều người hiện không bị đe dọa hay gây áp lực trực tiếp mà chỉ được hướng dẫn thực hiện một số thao tác tưởng chừng vô hại như chụp CCCD, quay video khuôn mặt, xác thực ví điện tử, đọc mã gửi về điện thoại hoặc cài ứng dụng mang tên “hỗ trợ kỹ thuật”.

Tuy nhiên, những dữ liệu này có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, tạo ví điện tử, đăng ký khoản vay trực tuyến, trung chuyển dòng tiền hoặc phục vụ các hoạt động lừa đảo khác.

Chuyên gia cho rằng, nếu như mật khẩu còn có thể thay đổi, mã OTP có thể hết hạn thì dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt hay giọng nói gần như không thể “reset” khi bị lộ.

Đáng chú ý, hình thức lừa đảo hiện nay ngày càng tinh vi khi các đối tượng không còn chỉ tập trung vào việc chiếm đoạt tiền ngay lập tức mà hướng tới thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ nhiều mục đích khác nhau trong thời gian dài.

Từ thực tế này, chuyên gia khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp CCCD, khuôn mặt, giọng nói, mã xác thực hoặc thông tin tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trên mạng nếu chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh bất thường, người dân nên dừng lại, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

