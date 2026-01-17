Chuyên gia dự báo giá vàng có thể giảm mạnh trong vài tháng tới

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong vài tháng tới, kim loại quý có thể đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể do hoạt động chốt lời và sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã tăng mạnh trong thời gian qua nhờ vai trò tài sản trú ẩn, khi rủi ro kinh tế và địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, đà tăng này đang có dấu hiệu chững lại khi tâm lý né tránh rủi ro phần nào hạ nhiệt và đồng USD phục hồi trở lại.

Áp lực chốt lời và đồng USD hồi phục

Theo giới phân tích, việc giá vàng tăng nhanh lên vùng đỉnh lịch sử đã kích hoạt làn sóng chốt lời của nhà đầu tư ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài. Song song đó, chỉ số USD Index có thời điểm lên mức cao nhất trong khoảng 6 tuần, tạo thêm áp lực lên giá vàng – vốn có mối quan hệ nghịch đảo với đồng bạc xanh.

Đà phục hồi của USD phản ánh kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Các số liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây, đặc biệt là thị trường lao động và lĩnh vực sản xuất, nhìn chung tích cực hơn dự báo, khiến khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất bị đặt dấu hỏi.

Phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City cho rằng lãi suất hiện tại vẫn cần duy trì ở mức đủ tạo áp lực lên nền kinh tế để đảm bảo lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Quan điểm này củng cố nhận định rằng Fed sẽ không vội vàng nới lỏng chính sách trong ngắn hạn – yếu tố vốn đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của giá vàng thời gian qua.

Triển vọng dài hạn vẫn tích cực

Dù đối mặt với rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng trung và dài hạn của vàng. Ngân hàng ANZ cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng giá đáng kể trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục tìm kiếm tài sản an toàn trước các rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Theo ANZ, nếu Fed bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất trong nửa cuối năm, giá vàng hoàn toàn có thể hướng tới các mốc cao mới, thậm chí không loại trừ khả năng tiến gần vùng 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Cùng quan điểm, Standard Chartered đánh giá vàng sẽ tiếp tục giữ vai trò tài sản trọng tâm trong danh mục đầu tư toàn cầu. Ngân hàng này cho rằng lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, cùng nguy cơ bất ổn vĩ mô gia tăng sẽ là những yếu tố quan trọng nâng đỡ xu hướng dài hạn của giá vàng.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh, thị trường vàng trong nước được dự báo tiếp tục đi ngang ở vùng giá cao. Giá vàng SJC và vàng nhẫn nhiều khả năng bám sát diễn biến quốc tế, trong khi chênh lệch mua – bán duy trì ở mức cao, phản ánh sự thận trọng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trước rủi ro điều chỉnh.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến diễn biến của đồng USD, chính sách tiền tệ của Fed và các tín hiệu kinh tế vĩ mô toàn cầu. Dù xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ, nhưng các nhịp điều chỉnh sâu trong vài tháng tới là kịch bản không thể loại trừ.

