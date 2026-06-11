Thông tin về việc Pháp dự định mở rộng kho vũ khí hạt nhân với 80 đầu đạn mới đã thu hút sự quan tâm từ phía Nga.

Chuyên gia vũ khí chiến lược Alexander Yermakov trong cuộc phỏng vấn với tờ Vzglyad đã nói rằng Pháp đang thúc đẩy chính sách răn đe hạt nhân khi dự định tăng cường khả năng của mình, hoặc ít nhất là tạo ra vẻ ngoài như vậy.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), kho vũ khí của Pháp đã tăng từ 290 đầu đạn vào năm 2025 lên 370 đầu đạn trong năm 2026.

Trước tình hình trên, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO RAS) và chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga nhận xét, việc gia tăng kho vũ khí hạt nhân của Pháp như SIPRI đã ghi nhận, nhiều khả năng là kết quả của sự tính toán.

Ông Yermakov nhận xét trong báo cáo năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã liệt kê 80 đầu đạn hạt nhân bị tháo dỡ và đang chuẩn bị chuyển đổi, trong khi báo cáo năm nay lại liệt kê chúng là đang hoạt động.

"Việc này được thực hiện để nhấn mạnh những nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron - người trước đó đã tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Pháp," nguồn tin cho biết.

Chuyên gia người Nga thừa nhận Pháp có thể đã tăng số lượng đầu đạn, nhưng không chắc là đến 80 đơn vị. Ông Yermakov ước tính con số thực tế có thể chỉ khoảng vài chục.

Nhà phân tích nhấn mạnh mặc dù không thể ước tính chính xác số lượng đầu đạn, nhưng chắc chắn là Pháp chưa mua thêm bất kỳ phương tiện mang phóng nào mới.

"Pháp có 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo: 3 chiếc đang hoạt động và chiếc thứ tư đang được sửa chữa. Họ chỉ có đủ đạn dược cho 3 chiếc. Thực tế là không có chỗ để chứa thêm một số lượng đáng kể đầu đạn.

Có lẽ việc tăng nhẹ lực lượng là khả thi bởi các tàu ngầm có thể chưa được trang bị đầy đủ - một số có một bệ phóng tên lửa, trong khi những chiếc khác có 2 hoặc 3 bệ phóng", ông Yermakov lập luận.

Pháp đang tăng cường số lượng đầu đạn hạt nhân cho tên lửa.

Dù sao đi nữa, Pháp đang sử dụng vũ khí hạt nhân để củng cố vai trò lãnh đạo châu Âu của mình, vị chuyên gia tiếp tục.

"Vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Macron, Pháp đã quyết định tìm một con đường dẫn đến vai trò lãnh đạo châu Âu. Chính quyền nước này đang thúc đẩy chính sách răn đe mở rộng. Do vậy cần phải tăng cường tiềm lực hạt nhân của mình - hoặc ít nhất là tuyên bố rằng các biện pháp đang được thực hiện theo hướng này.

Nếu trước đây người Pháp chỉ có đủ cho riêng mình, thì giờ đây họ phải có đủ cho cả các đồng minh của mình nữa", ông Yermakov giải thích.

Đối với Nga, khi Pháp mở rộng năng lực răn đe hạt nhân, điều quan trọng không phải là dữ liệu định lượng mà nằm ở các khía cạnh chính trị và địa lý.

"Việc tăng nhẹ kho vũ khí của Pháp không gây ra mối đe dọa đáng kể nào đối với Nga. Trong một cuộc xung đột hạt nhân toàn diện, chúng ta sẽ phải đối phó với toàn bộ khối NATO và trong bối cảnh đó, bất kỳ thay đổi nào về năng lực của Pháp chỉ mang tính hình thức", nhà phân tích cho biết.

"Đồng thời chúng tôi không hài lòng với chính sách răn đe hạt nhân mở rộng của Pháp, liên quan đến các nước ở Đông Âu và Scandinavia. Điều này bao gồm huấn luyện và hoạt động chung, chuẩn bị cho khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ.

Tất cả những điều này đều diễn ra song song với việc Pháp sử dụng lá chắn hạt nhân của Mỹ ở châu Âu, vốn đã gây ra rất nhiều phiền toái", ông Yermakov kết luận.