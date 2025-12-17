Chuyên gia công nghệ: "Sắp tới, tôi sẽ nói không với điện thoại iPhone, Samsung"

Một năm mới sắp đến, kéo theo sự ra mắt của những thế hệ điện thoại mới. Tuy nhiên, những cái tên quen thuộc lại không phải là điều khiến cây bút Peter Kostadinov của Phone Arena cảm thấy hào hứng.

Anh đã tự đặt ra mục tiêu cho năm 2026: nói "không" với các thiết bị từ Apple, Samsung hay Google. Lý do đơn giản là những thiết bị mới như iPhone 18, Pixel 11 hay Galaxy S26 sắp ra mắt được dự đoán sẽ tiếp tục "bình cũ rượu mới" về phần cứng và chỉ tập trung đánh cược vào các tính năng phần mềm để lôi kéo người dùng.

Thay vào đó, Peter sẽ chọn những cái tên như Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra . Đây là bộ ba hứa hẹn sẽ một lần nữa phá vỡ các giới hạn về phần cứng và phần mềm của hệ sinh thái Android.

Dưới đây là chia sẻ của Peter.

Xiaomi 17 Ultra: Cảm biến 1 inch và camera tele 200MP

Một trong những mẫu điện thoại thú vị nhất đến từ Trung Quốc năm nay là Xiaomi 17 Pro Max. Đây được xem là câu trả lời đầy táo bạo dành cho iPhone 17 Pro Max, đồng thời mang trở lại một tính năng cực kỳ thú vị: màn hình phụ phía sau. Hữu ích trong nhiều tình huống sử dụng, đây được xem là "hậu duệ" tinh thần của chiếc Xiaomi 11 Ultra năm nào.

Dù chiếc Xiaomi 17 Ultra sắp ra mắt sẽ không sở hữu màn hình phụ hữu ích này, nhưng nó lại mang đến những nâng cấp đáng giá hơn nhiều. Cụm camera sau của máy sẽ là sự kết hợp giữa cảm biến chính khổng lồ 1.0 inch Omnivision OV50X 50MP và camera telephoto 200MP. Trang bị này chắc chắn sẽ mang lại khả năng zoom và cắt cúp ảnh tuyệt vời.

Dựa trên trải nghiệm thực tế một tháng với Xiaomi 15 Ultra mà tôi đã đánh giá đầu năm 2025, Xiaomi 17 Ultra gần như chắc chắn sẽ đứng đầu về năng lực nhiếp ảnh và chất lượng hình ảnh, cả trong chụp tĩnh lẫn quay video. Thiết bị cũng sẽ đi kèm với cảm biến LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) mới, hứa hẹn mang lại dải tương phản động (HDR) cao chỉ trong một lần phơi sáng, đồng thời loại bỏ nhiễu hạt và hiện tượng nhấp nháy đèn LED khó chịu. Nghe thật hứa hẹn và hấp dẫn!

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Xiaomi 17 Ultra có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp chân dung với tiêu cự chân dung 35mm mới (được crop từ cảm biến chính), đi kèm các bộ lọc mới, hiệu ứng bokeh và tính năng Live Photos cho ảnh chân dung. Những bức ảnh chân dung HDR với bối cảnh ngược sáng mạnh cũng sẽ được hưởng lợi từ cảm biến LOFIC mới.

Ngoài cụm camera, Xiaomi 17 Ultra sẽ sở hữu màn hình phẳng, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, viên pin trong khoảng 7.000 mAh cùng sạc nhanh 100W. Gần như chiếc máy này đang hiện thực hóa danh sách mong ước của tôi ở thời điểm hiện tại.

Vivo X300 Ultra: Điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu hai camera 200MP

Tôi sẽ không giấu giếm việc mình là một người hâm mộ các dòng điện thoại Vivo. Hiện tại, tôi đang sử dụng chiếc X200 Pro làm máy chính hằng ngày và nó vẫn hoạt động cực kỳ mạnh mẽ dù đã là cuối năm 2025. Viễn cảnh Vivo tự vượt qua chính mình với siêu phẩm X300 Ultra sắp tới thực sự rất kích thích.

Chiếc Vivo X200 Ultra ra mắt đầu năm 2025 là một thiết bị ngoạn mục với cụm camera dễ dàng lọt vào top những camera tốt nhất và nhiều tính năng nhất bạn có thể sở hữu trong năm 2025.

Chắc chắn Vivo X300 Ultra sẽ còn nâng tầm cuộc chơi hơn nữa, và các tin đồn đều đồng tình rằng máy sẽ xuất hiện với các cảm biến 200MP. Cụ thể, sẽ có một ống kính 35mm kết hợp với cảm biến Sony LYT-901 kích thước 1/1.12 inch cho camera chính, và một cảm biến Samsung HPB kích thước 1/1.4 inch khác cho camera tele 85mm. Camera góc siêu rộng sẽ sử dụng cảm biến 50MP kích thước 1/1.28 inch, phục vụ cho cả nhu cầu chụp góc siêu rộng và góc rộng thông thường.

Dự kiến, đây sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên ra mắt với camera kép 200MP, đẩy khả năng nhiếp ảnh lên một tầm cao mới.

Giới thạo tin khá kín tiếng về thông số kỹ thuật đầy đủ và các tính năng của máy. Chúng ta chỉ biết rằng máy có thể sẽ đi kèm viên pin silicon-carbon dung lượng khoảng 7.000 mAh cùng sạc dây 100W. Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cũng sẽ góp mặt trên thiết bị này.

Oppo Find X9 Ultra: Phần cứng tuyệt vời toàn diện

Làm thế nào để cải thiện Oppo Find X9 Pro – chiếc điện thoại vốn đã được trang bị "tận răng" về thông số kỹ thuật? Đơn giản thôi: bằng cách mang đến cho chúng ta nhiều hơn nữa ở mọi khía cạnh!

Tôi đặc biệt hào hứng muốn xem Oppo sẽ nâng cấp trải nghiệm trên Find X9 Pro như thế nào, một thiết bị mà tôi từng đánh giá là gần như hoàn hảo trong bài review gần đây. Các tin đồn cho rằng chúng ta sẽ được đón nhận một bản kế nhiệm đáng giá của chiếc Oppo Find X8 Ultra (bản 4 camera), thay thế vi xử lý Dimensity 9500 bằng Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Chúng ta cũng sẽ có 4 camera trên thiết bị này, nhiều khả năng là cảm biến Sony LYT-901 200MP mới cho camera chính, một camera tele ngắn 200MP, một camera tele dài 50MP cũng như một camera góc siêu rộng 50MP. Nghe rất hứa hẹn, và nếu chất lượng hình ảnh tương tự như Oppo Find X9 Pro nhưng tốt hơn, thì chúng ta sắp được thưởng thức một "bữa tiệc" công nghệ thực sự!

Máy cũng có thể sở hữu viên pin loanh quanh mức 7.000 mAh. Mặc dù tôi hơi tiếc vì nó nhỏ hơn khoảng 500 mAh so với viên pin trên bản X9 Pro, nhưng sự đánh đổi để có thêm một camera là hoàn toàn xứng đáng. Bạn luôn có thể sạc pin cho điện thoại, nhưng không thể dùng phần mềm để giả lập thêm hẳn một chiếc camera vật lý được.

Kết luận

Không thể phủ nhận một thực tế: Trung Quốc đang đứng ở vị trí tiên phong trong việc đổi mới điện thoại thông minh. Họ đã làm điều này được một thời gian khá dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng phần lớn các đột phá về phần cứng sẽ đến từ khu vực này trong tương lai gần.

Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó, vì nó khiến thị trường điện thoại vốn đang bão hòa và nhàm chán trở nên sôi động hơn bao giờ hết, ngay cả khi trải nghiệm phần mềm tổng thể đôi khi chưa thực sự hoàn hảo.

Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.