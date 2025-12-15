Cây bút công nghệ: "Mẫu điện thoại 5 triệu này đã chứng minh rằng chúng ta chẳng cần phải mua máy 30 triệu"

Thật dễ để người dùng bị cuốn vào sức hút hào nhoáng của những chiếc flagship với sức mạnh khủng khiếp cùng thiết kế thượng hạng. Nhưng đi kèm với đó là một mức giá "chua chát" không kém – lên đến vài chục triệu.

Thế nhưng, câu chuyện giờ đã hoàn toàn khác với màn lên ngôi của Samsung Galaxy A16 – mẫu điện thoại Android vừa được ghi nhận là bán chạy nhất thế giới trong quý vừa qua.

Không phải ngẫu nhiên khi Galaxy A16 thậm chí vượt mặt các cái tên giá rẻ sừng sỏ khác đến từ Xiaomi để độc tôn trong danh sách.

Theo cây bút Stephen Radochia của Android Police, Galaxy A16 là thiết bị có khả năng xử lý đáng nể, sở hữu những tính năng mà chỉ mới đây thôi, chúng ta chẳng dám mơ sẽ xuất hiện trên một chiếc điện thoại có giá chỉ 5 triệu.

Nếu đã chán ngán cảnh chi cả đống tiền cho flagship nhưng nhận lại sự không hài lòng, hoặc đơn giản chỉ cần một chiếc máy đủ dùng hàng ngày, thì đây là lý do tại sao Galaxy A16 lại là lựa chọn hàng đầu.

Hiệu năng vượt mong đợi với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ

Galaxy A16 thực sự mang lại hiệu năng ấn tượng trong tầm giá. Một số người khi nghe đến vi xử lý Exynos 1330 có thể sẽ muốn "bỏ chạy", nhưng đánh giá như vậy là thiếu công bằng.

Các dòng chip Exynos đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua, giải quyết tốt các vấn đề quá nhiệt và hiệu năng kém ổn định của các thế hệ trước. Exynos 1330 vận hành hầu hết các ứng dụng một cách mượt mà và hiếm có tác vụ hàng ngày nào làm khó được chiếc A16 này.

Việc chơi game nhẹ nhàng trên máy cũng rất ổn; người dùng hoàn toàn không gặp trở ngại nào khi vào Pokémon Go để tham gia một trận raid hay đánh gym.

Tất nhiên, đây không phải là một con "quái vật" tốc độ. Nếu kỳ vọng hiệu năng ngang ngửa Galaxy S25 Ultra, bạn chắc chắn sẽ thất vọng. Nhưng đó không phải là mục đích của máy, và Galaxy A16 vẫn thừa sức đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng.

Một số phiên bản Galaxy A16 ở các thị trường khác sẽ được xuất xưởng với vi xử lý Dimensity 6300 nhưng trải nghiệm mang lại vẫn tích cực và không khác biệt.

Máy đi kèm với 8GB RAM, mang lại khả năng đa nhiệm đủ dùng và chấp nhận được trong tầm giá, nhất là khi trải nghiệm phần mềm lại rất xuất sắc.

Hỗ trợ lâu dài hơn mức thông thường

Trước đây, điện thoại giá rẻ thường chỉ nhận được một, hoặc may mắn là hai bản cập nhật Android lớn trước khi bị ngừng hỗ trợ. Nếu may mắn hơn nữa, bạn có thể nhận thêm một năm vá lỗi bảo mật. Điều này khiến việc tin tưởng sử dụng điện thoại sau một vài năm trở nên khó khăn, đặc biệt là đối với các ứng dụng tài chính.

Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 6 năm cho Galaxy A16, và cho đến nay, họ đã thực hiện đúng lời hứa.

One UI 7 chạy tốt trên chiếc Galaxy A16, và trải nghiệm với One UI 8 cho đến nay vẫn rất mượt mà. Tuy nhiên, người dùng không nhận được trọn vẹn các tính năng Galaxy AI.

Dù vậy, những gì nhận được là đủ dùng. Samsung đã làm rất tốt việc cải thiện khả năng đa nhiệm trên Galaxy A16, cho phép vuốt chuyển đổi giữa các ứng dụng hệt như trên các dòng máy đắt tiền hơn của hãng.

Hứa hẹn hỗ trợ phần mềm 6 năm là một chuyện, nhưng thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

Samsung hoàn toàn có thể tung ra một bản cập nhật sơ sài và "ép" nó vào Galaxy A16 mà chẳng cần bận tâm đến việc tối ưu hóa hay liệu con chip giá rẻ có gánh nổi không. Nhưng đó không phải là cách Samsung đang làm.

Nhiều người sẽ chấp nhận việc không có đầy đủ mọi tính năng mới nhất, miễn là chiếc điện thoại của mình vẫn giữ được hiệu năng ổn định ở mức cơ bản.

Những tiện nghi không ngờ tới

Một trong những điểm sáng của Galaxy A16 là tấm nền Super AMOLED 1080p kích thước 6.7 inch. Đây là một màn hình tuyệt đẹp đối với một chiếc điện thoại giá rẻ, giúp trải nghiệm sử dụng trở nên thú vị hơn nhiều.

Khi so sánh với các dòng máy cùng tầm giá khác chỉ sử dụng màn LCD, sự chênh lệch là rõ rệt.

Còn lại, mọi thứ khác tất nhiên ở mức vừa vặn. Người dùng có thể sử dụng hỗn hợp trong hai ngày chỉ với một lần sạc nhờ viên pin 5.000mAh của Galaxy A16. Camera cũng ở mức đủ dùng.

Chúng ta thường đánh giá quá cao mức sức mạnh phần cứng mà mình thực sự cần ở một chiếc smartphone. Galaxy A16 không phải là một thiết bị khiến người dùng phải mua ngay, nhưng trong những tình thế cần thiết đây chính là mẫu điện thoại cứu cánh.

Không phải ai cũng cần đến sự hào nhoáng và hàng tá tính năng của Galaxy S25 Ultra. Samsung xứng đáng nhận được lời khen khi đã nỗ lực đầu tư cả phần cứng lẫn phần mềm để biến Galaxy A16 thành một thiết bị đáng tiền, với mức giá chỉ vỏn vẹn 5 triệu.



