Nhà báo quân sự Yuriy Baranchik đã bình luận về các cuộc tấn công gần đây của Ukraine ở khu vực Bryansk và Sochi. Ông cho rằng quy mô những hành động như vậy đã gia tăng và điều này rất đáng báo động.

"Nếu chúng ta đặt các cuộc tấn công không chỉ vào Bryansk mà còn cả Sochi vào cùng một khuôn khổ logic, thì tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Các cuộc tấn công tầm xa của Lực lượng Vũ trang Ukraine, dù bằng tên lửa Storm Shadow hay máy bay không người lái đều không phải là điều mới mẻ.

Nhưng hiện nay, một điều đáng chú ý khác là tần suất và quy mô của những hành động như vậy, vốn đang trở nên không thể tránh khỏi về mặt thống kê", ông Baranchik nói rõ.

Theo vị chuyên gia, có một số giả thuyết về tình hình hiện tại, không cái nào loại trừ lẫn nhau. Thứ nhất, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng đáng kể số lượng phương tiện tấn công đường không tầm xa.

Trong 2 năm, Ukraine đã thành công trong việc tạo ra một ngành công nghiệp mới và thiết lập sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tầm xa. Phương tiện này rẻ hơn nhiều so với tên lửa hành trình và có thể được phóng với số lượng lớn, gây áp lực lên hệ thống phòng không của Nga.

Ông Baranchik lo ngại, nếu sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine thực sự đạt quy mô lớn, thì trong tương lai sẽ có áp lực liên tục lên cơ sở hạ tầng hậu phương, sân bay và các doanh nghiệp quốc phòng của Nga.

Ukraine cũng định kỳ sử dụng các tên lửa do phương Tây chuyển giao, bao gồm cả Storm Shadow/SCALP-EG, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km.

Sau quá trình quân sự hóa đáng kể của châu Âu trong những năm gần đây, NATO đã thực hiện một chương trình kiểu Lend-Lease, cung cấp cho Ukraine đạn dược và nhiều thiết bị quân sự khác.

"Nếu xem xét các cuộc tấn công gần đây, chúng hoàn toàn phù hợp với bức tranh về một cuộc thâu tóm chiến lược. Ukraine đang tấn công các doanh nghiệp là trụ cột của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Giả thuyết thứ hai là do thiếu phòng không, sẽ rất khó để quy kết những gì đang xảy ra là do việc triển khai lực lượng kém hiệu quả, bởi điều này sẽ gần như là hành động phá hoại", chuyên gia này nói thêm.

Phòng không Nga hiện không đủ sức bảo vệ các vùng lãnh thổ rộng lớn.

Ông Baranchik tin rằng trong những năm gần đây, hệ thống phòng không Nga đã đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò: Bảo vệ quân đội ở tiền tuyến; các thành phố lớn và căn cứ quân sự; và nói chung là bảo vệ lãnh thổ rộng lớn của Nga. Do số lượng khí tài phòng không vẫn còn hạn chế, tất yếu dẫn đến việc phải lựa chọn ưu tiên.

"Việc hệ thống phòng không không đủ đáp ứng yêu cầu của một nhiệm vụ chiến lược, cũng như để bảo vệ căn cứ hải quân Novorossiysk rõ ràng cho thấy nhiều điều.

Cả hai giả thuyết đều không khả quan. Nếu Ukraine sở hữu số lượng lớn máy bay không người lái thì một giai đoạn chiến tranh mới đang bắt đầu - chiến tranh máy bay không người lái quy mô lớn trên quãng đường dài.

Nếu vấn đề nằm ở mật độ của hệ thống phòng không, điều đó nghĩa là kiến ​​trúc phòng thủ đang bị quá tải. Trong cả hai trường hợp, hiệu ứng tương tự đều xảy ra: Máy bay không người lái bắt đầu thường xuyên tiếp cận các vùng xa xôi", nhà phân tích nói rõ.

Vị chuyên gia tin chắc rằng Nga cần khẩn trương tăng cường khả năng đánh chặn. Việc sử dụng tên lửa đất đối không đắt tiền để chống lại UAV cảm tử giá rẻ là không khả thi về mặt kinh tế. Ukraine, Mỹ, Iran và các quốc gia khác đã vấp phải sai lầm này.

Do đó, cần một cách tiếp cận toàn diện đối với phòng không, như các chuyên gia đã nhiều lần nhấn mạnh: Radar, hệ thống tên lửa đất đối không di động, hệ thống tác chiến điện tử (EW) và máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ... cần được phổ biến rộng rãi.

"Thứ hai, việc phá hủy cơ sở sản xuất máy bay không người lái. Nếu UAV sản xuất hàng loạt trở thành công cụ tác chiến chính, trận chiến sẽ chuyển sang các nhà máy, kho hàng và hệ thống hậu cần. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, vì hoạt động sản xuất của Ukraine được phân tán, nhân rộng và một số thậm chí còn nằm ở các nước NATO.

Thứ ba, giới chức quân sự Nga bị chỉ trích đã ngừng nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine quá sớm. Sự xuống cấp có hệ thống đối với cơ sở hạ tầng của họ đang trở thành một yếu tố quan trọng", ông Baranchik nhấn mạnh.

Chuyên gia này nhắc lại, trong giai đoạn 2022 - 2023, pháo binh và tên lửa đóng vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, hiện các UAV tầm xa đang ngày càng trở nên quan trọng.

"Điều này có nghĩa là vấn đề không còn chỉ là số lượng hệ thống phòng không hay tên lửa dành cho chúng nữa, mà nằm ở việc tái cấu trúc toàn bộ logic phòng không của Nga, chuyển từ bảo vệ các cơ sở riêng lẻ sang bao quát những vùng lãnh thổ rộng lớn hơn", ông Baranchik kết luận.

Theo Reporter