Bất chấp đợt bán tháo mạnh trên thị trường kim loại quý, những lo ngại về gánh nặng nợ công của Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn của vàng.

Giá vàng và bạc vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lớn lên thị trường kim loại quý.

Tuy nhiên, vàng vẫn đóng vai trò quan trọng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước gánh nặng nợ công ngày càng lớn của Mỹ.

Trong báo cáo công bố ngày 20/11, thời điểm giá vàng kiểm định ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/ounce, CIBC Capital Markets cảnh báo Chính phủ Mỹ có thể chạm trần nợ công 41.100 tỷ USD ngay từ cuối tháng 2/2027, làm dấy lên nguy cơ một cuộc đối đầu chính trị mới tại Washington.

Ngân hàng này ước tính Quốc hội Mỹ có thể phải nâng trần nợ thêm gần 5.000 tỷ USD để đảm bảo khả năng vay nợ cho đến cuộc bầu cử năm 2028. Việc nâng mạnh trần nợ đặt ra câu hỏi về niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD.

Thực tế, giá vàng từng tăng mạnh vào tháng 8 sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố mở rộng chương trình mua lại nợ. Dù nhằm hỗ trợ thanh khoản thị trường, chương trình này cũng làm nổi bật những thách thức trong việc quản lý gánh nặng nợ công của Mỹ.

Việc mở rộng khả năng vay nợ thêm 5.000 tỷ USD có thể một lần nữa đưa những lo ngại này trở lại tâm điểm.

Société Générale dự báo giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2027

Trong báo cáo triển vọng đa tài sản mới nhất, ngân hàng Pháp Société Générale xác định vấn đề trần nợ công của Mỹ là một chất xúc tác tiềm năng khiến đồng USD suy yếu trở lại và thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Société Générale tiếp tục duy trì tỷ trọng vàng ở mức 10% trong danh mục đầu tư, đồng thời khuyến nghị mua vào khi giá điều chỉnh. Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Dù vậy, một cuộc đối đầu mới về trần nợ công có thể gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn, đặc biệt khi các nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để huy động tiền mặt.

Về dài hạn, việc Fed tăng lãi suất có thể giúp kiềm chế lạm phát, song khó giải quyết vấn đề mang tính cơ cấu liên quan đến nợ công của Mỹ.

Triển vọng của vàng vì thế vẫn được hỗ trợ khi giới đầu tư ngày càng đặt câu hỏi về tính bền vững của chính sách tài khóa Mỹ, nhất là trước khả năng trần nợ công được nâng thêm hàng nghìn tỷ USD trong thời gian tới.