Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Saudi Arabia - ông David Rundell và cựu cố vấn chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ - ông Michael Gfeller đã thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhanh chóng đàm phán và lắng nghe lời bài hát "You Can't Always Get What You Want - Bạn không thể luôn luôn đạt được những gì bạn muốn" của ban nhạc The Rolling Stones.

Theo ý kiến ​​​​hai vị cựu quan chức Mỹ nói trên, ngày càng có ít thời gian để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thông qua đàm phán.

Các chính trị gia đã nhấn mạnh rằng người dân Ukraine cần hòa bình, an ninh và phục hồi kinh tế, và không có mục tiêu nào trong số này có thể đạt được bằng cách tiếp tục cuộc chiến mà Ukraine sẽ rất khó khăn để giành chiến thắng.

Ông Rundell và Gfoeller lưu ý rằng trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai và Nội chiến Hoa Kỳ, bên nào có dân số đông hơn và cơ sở công nghiệp mạnh hơn sẽ giành chiến thắng.

Họ tin rằng một kịch bản tương tự có thể lặp lại trong cuộc xung đột Ukraine.

Sự thành công của cuộc phản công do Lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng thất bại của cuộc tấn công sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán.

Đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine bị nhận xét vẫn là viễn cảnh khá phi thực tế.

Ngoài ra, hai chuyên gia chỉ ra rằng cuộc chiến đang làm cạn kiệt kho vũ khí của NATO và đẩy nhanh quá trình mất ảnh hưởng của phương Tây trên toàn thế giới.

Về vấn đề này, họ đề xuất ngừng các hành động thù địch và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên hợp quốc về vấn đề sáp nhập bốn khu vực miền Đông Ukraine vào Nga.

Các chính trị gia tin rằng nếu không có một cuộc trưng cầu dân ý cho phép đạt được các mục tiêu chính một cách hòa bình, Nga sẽ tiếp tục chiến đấu trên chiến trường cho đến khi chiếm được cả 4 khu vực thuộc miền đông Ukraine, và có lẽ Moskva sẽ không dừng lại ở đó.

Nhưng cần nhấn mạnh, chính quyền Ukraine vẫn khẳng định họ chỉ đàm phán với Nga nếu biên giới năm 1991 được khôi phục, quan điểm của hai bên rõ ràng quá khác nhau và có lẽ chỉ diễn biến chiến trường mới quyết định mọi thứ.