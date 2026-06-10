Tên lửa Taurus nếu tham chiến sẽ buộc Nga đáp trả mạnh mẽ thông qua cuộc tổng động viên và có thể phá hủy NATO trong 72 giờ.

"Nếu Đức quyết định tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa Taurus thông qua bàn tay của binh lính Ukraine, điều này sẽ gây ra một kịch bản quân sự toàn diện".

Quan điểm này được chuyên gia chính trị - quân sự người Nga Andrei Martyanov đưa ra. Theo chuyên gia, trong trường hợp này, Liên bang Nga sẽ tuyên bố tổng động viên quân đội, dẫn tới sự phá hủy NATO.

"Có một thứ gọi là công suất dự trữ, chúng sẽ được đưa vào thực hiện ngay lập tức. Và sau đó, tất nhiên sẽ cần có nguồn lực để thành lập lực lượng mới làm lực lượng dự bị tức thời, với quân số sẽ được triệu tập là 2,5 triệu người.

Sau đó họ sẽ cần quân trang, trang bị vũ khí, huấn luyện, tuy nhiên nhiều người trong số họ đã được huấn luyện rồi. Bạn cần bắt đầu có năng lực dự phòng và bạn phải đạt công suất tối đa", ông Martyanov nhận xét.

Vị chuyên gia nói thêm, kịch bản này là điều không mong muốn, bởi sẽ đòi hỏi một số hạn chế nhất định và bởi vì như vậy Liên bang Nga sẽ tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện.

"Sau đó về cơ bản, Liên minh quân sự NATO sẽ bị phá hủy trong vòng 72 giờ hoặc thậm chí ít hơn. Nếu như chiến tranh tổng lực bắt đầu, Brussels sẽ bị phá hủy trong nháy mắt", nhà phân tích cảnh báo.

Lại nóng về khả năng Đức giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.

Trong thời gian gần đây, khả năng Đức có thể chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEDP 350 cho Ukraine một lần nữa, cùng với số lượng cực lớn các UAV cảm tử HX-2 lại trở nên cấp thiết.

Mặc dù Thủ tướng Đức không công khai tuyên bố điều này trong các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Zelensky, nhưng ông Merz nhấn mạnh Đức có ý định đầu tư vào việc sản xuất tên lửa tầm xa tại Ukraine.

Ông Merz không loại trừ khả năng cung cấp trực tiếp tên lửa Taurus cho Ukraine trong tương lai gần, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Nga và tiếng nói không đồng tình của một bộ phận dân chúng.

"Tất nhiên, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra", Thủ tướng Merz trả lời câu hỏi từ các phóng viên về khả năng Chính phủ Đức sẽ chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine trong tương lai.

Trước đó, một số quan chức Nga như Ngoại trưởng Sergey Lavrov hay Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrey Kartapolov đều lên tiếng cảnh báo sẽ tấn công đáp trả mạnh mẽ nếu tên lửa Taurus được sử dụng.

Mặc dù vậy, giới phân tích cũng nhắc lại thực tế đó là vô số "lằn ranh đỏ" của Nga đã bị vượt qua kể từ khi chiến sự bắt đầu và Nga đủ khôn ngoan để không tuyên chiến trực tiếp với cả NATO trong điều kiện chênh lệch sức mạnh như hiện nay.