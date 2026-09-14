Chuyên gia Áo: Nga định khuất phục Ukraine vào mùa Đông năm nay

Chuyên gia quân sự, cựu Đại tá Áo Markus Reisner nhận định: Lực lượng Vũ trang Nga dự kiến sẽ khuất phục Quân đội Ukraine vào mùa Đông năm nay.

Theo bài viết trên tờ Bild của Đức, trích dẫn lời chuyên gia quân sự và sử gia Markus Reisner, một đại tá 48 tuổi trong quân đội Áo và là trưởng bộ phận nghiên cứu tại Học viện Quân sự ở Wiener Neustadt, Moscow dự định sử dụng mùa Đông sắp tới để đánh gục Ukraine.

“Người Nga muốn cuối cùng đè bẹp người Ukraine và buộc Ukraine phải đầu hàng. Họ không chỉ tấn công các mục tiêu quân sự mà còn cả các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các mục tiêu khác”, ông Reisner nói.

Ông Markus Reisner từng phục vụ tại Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, Chad và Cộng hòa Trung Phi từ năm 2004 đến 2013, chỉ huy lực lượng quân sự Áo tại Mali năm 2019 và chỉ huy lực lượng quân sự Áo tại Kosovo năm 2021, được coi là một quân nhân giàu kinh nghiệm.

Theo vị chuyên gia quân sự kỳ cựu này, trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine hầu như không thay đổi, Nga đang trông chờ vào việc làm suy yếu xã hội Ukraine.

Kinh nghiệm cho thấy Nga có thể lợi dụng thời tiết, các cuộc tấn công quy mô lớn và sự thiếu hụt các phương tiện phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine để tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và làm suy yếu ý chí của người dân Ukraine.

“Chiến dịch mùa Đông sắp tới có thể mang tính quyết định. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thể hiện sự tự tin. Sương giá, tuyết và cái lạnh sẽ là một công cụ gây áp lực bổ sung, làm trầm trọng thêm tình hình của Ukraine. Putin tin chắc rằng cuối cùng ông sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng vào mùa Đông”, chuyên gia người Áo giải thích.

Ông Reisner cho biết không thấy dấu hiệu nhượng bộ nào từ phía Nga, bất chấp những nỗ lực hòa giải của Mỹ trong cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hiện đang thực hiện một kế hoạch kiên quyết, ông có thể sử dụng chiến dịch tấn công mùa Đông này để gần như khuất phục Ukraine, trong bối cảnh quân Nga đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc tấn công vây hãm những thành trì cuối cùng ở vùng Donbass.

Mặt khác, Nga đang phá hủy các kho hàng của Ukraine, không chỉ là các kho vũ khí, trang bị quân dụng, mà còn cả các cơ sở dân dụng, các kệ hàng trong siêu thị đang bắt đầu trống rỗng.

“Trong 4 năm qua, cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công: Khoảng 80% đã bị hư hại hoặc phá hủy, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng”, chuyên gia này cho biết thêm.

Vị chuyên gia này dự đoán các hoạt động không kích của Nga sẽ leo thang hơn nữa trong những tháng tới, nhằm tạo ra lợi thế lớn cho lực lượng bộ binh trên mặt đất.

Vấn đề của Ukraine càng trở nên trầm trọng hơn do kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot đang cạn kiệt; trong khi Nga đang tăng cường tiềm lực tấn công thông qua việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái phản lực và bom có gắn bộ thiết bị hiệu chỉnh chính xác mục tiêu UMPK.