HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyên gia Anthropic cảnh báo khả năng AI hủy diệt nhân loại

Hải Yến
|

Chuyên gia Anthropic cho rằng xác suất AI có thể hủy diệt toàn nhân loại trong 10 năm tới đã vượt 10%.

Evan Hubinger, người phụ trách mảng kiểm thử sức chịu đựng của AI tại công ty Mỹ Anthropic, đưa ra nhận định này hôm 9/9.

Nguyên nhân dẫn đến phát biểu của ông là việc nhà nghiên cứu Anthropic Jacob Coxon rời ngành AI.

Người này cho rằng cuộc đua do các công ty công nghệ khởi động đang đưa thế giới đến gần “điểm không thể quay lại” và có thể biến thành thảm họa cuối năm 2027.

“Jacob nói đúng về điều đó. Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng AI có thể hạ gục toàn bộ nhân loại! Cá nhân tôi cho rằng (xác suất xảy ra điều này) là hơn 10% trong 10 năm tới”, ông Hubinger viết trên mạng xã hội X.

Nhà nghiên cứu nói thêm rằng những hệ thống AI hiện có không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Theo ông, những lo ngại xuất phát từ khả năng xuất hiện “siêu trí tuệ” có thể tự cải thiện.

“Như chúng tôi đã nói, điều này đang diễn ra nhanh hơn chúng tôi nghĩ”, ông Hubinger nói.

Ngày 8/9, ông Coxon cho biết đã quyết định rời khỏi lĩnh vực phát triển AI do lo ngại cuộc cạnh tranh ngày càng nhanh giữa các công ty công nghệ lớn có thể đưa nhân loại đến gần “điểm không thể quay lại”.

Ông cho biết không muốn trở thành một phần của cuộc đua phát triển những mô hình AI ngày càng tự chủ và có khả năng tự phát triển, bởi điều này có thể dẫn đến một kịch bản thảm họa vào cuối năm 2027.

Theo IZ
Tags

Evan Hubinger

ai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại