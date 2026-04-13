Chuyện gì xảy ra khi "sóng gió" bủa vây cặp đôi hot nhất, nhì làng bóng đá?

Đoàn Văn Hậu với cơn bão trapboy

Từng gây bão mạng xã hội với phát ngôn "không chạy theo phụ nữ" năm 17 tuổi, Đoàn Văn Hậu của hiện tại đã có một hành trình dài đầy biến động, từ đỉnh cao sân cỏ đến bước ngoặt hôn nhân viên mãn.

Năm 2016, khi Đoàn Văn Hậu vẫn còn là một cái tên trẻ đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong màu áo CLB Hà Nội và các cấp độ đội tuyển, anh đã để lại một dòng trạng thái gây sốt trên trang cá nhân: "Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi".

Chia sẻ của Văn Hậu năm 17 tuổi.

Vào thời điểm đó, câu nói này được xem là tuyên ngôn đầy cá tính và có phần "ngông" của một cầu thủ trẻ đang dồn toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp quần đùi áo số. Nó khắc họa hình ảnh một Đoàn Văn Hậu lạnh lùng, quyết đoán và đặt bóng đá lên trên hết. Phát ngôn này sau đó liên tục được cộng đồng mạng "đào lại" mỗi khi anh tỏa sáng.

Mới đây, cái tên Đoàn Văn Hậu cũng đang gây xôn xao khi xuất hiện trong một đoạn chat liên quan đến chuyện tình cảm. Theo đó, một số người dùng mạng xã hội lên tiếng cho rằng cầu thủ ngôi sao Đoàn Văn Hậu đã gửi tin nhắn tán tỉnh giữa lúc anh có đã có vợ đẹp - người đẹp Doãn Hải My.

Gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đang đối mặt với tâm bão.

Giữa hàng loạt ồn ào xoay quanh đời tư, cả tuyển thủ Đoàn Văn Hậu lẫn Doãn Hải My đều đồng loạt khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Động thái này là cách để cặp đôi hạn chế những ý kiến tiêu cực, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống riêng.

Tuy nhiên, điều này cũng gây nên những bình luận trái chiều. Những người yêu mến cặp đôi mong có những lời chia sẻ từ chính chủ thay vì im lặng như hiện tại. Cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo, trong khi một bộ phận khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cặp đôi cần được tôn trọng đời tư trong giai đoạn này.

Cặp đôi hot nhất, nhì làng bóng đá

Sau gần 10 năm nhìn lại, "đôi chân để chơi bóng" của Văn Hậu đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: Từ những chuyến xuất ngoại sang Hà Lan, những danh hiệu vô địch quốc gia, vô địch SEA Games, AFF Cup... cho đến những nốt trầm vì chấn thương dai dẳng. Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại chính là sự thay đổi trong quan niệm về tình yêu của hậu vệ quê Thái Bình.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu là cặp đôi đẹp của showbiz lẫn sân cỏ.

Sự xuất hiện của Top 10 Hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My đã chính thức "phủ định" tuyên ngôn của chàng trai 17 tuổi năm nào. Từ một cầu thủ khẳng định không chạy theo phụ nữ, Văn Hậu trở thành một người đàn ông lãng mạn, luôn dành những cử chỉ ngọt ngào nhất cho người bạn đời. Hình ảnh anh kiên trì cổ vũ vợ trong các sự kiện hay khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới "thế kỷ" cuối năm 2023 đã minh chứng cho một bước trưởng thành mới.

Đôi chân của Hậu vẫn dành cho bóng đá, nhưng trái tim đã tìm được bến đỗ bình yên. Chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng khiến mạng xã hội ngưỡng mộ bởi hành trình kín tiếng nhưng bền bỉ. Cả hai được cho là bén duyên từ một cuộc gặp tình cờ qua người quen của bố Doãn Hải My.

Lần đầu cả hai xuất hiện bên nhau là khi Văn Hậu đến ủng hộ Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cả hai hẹn hò 2 năm kín tiếng rồi dần công khai mối quan hệ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào.

Đến cuối năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất làng bóng đá Việt. Doãn Hải My luôn ghi điểm với hình ảnh người vợ tinh tế, luôn đồng hành và ủng hộ chồng, trong khi Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã.

Văn Hậu hạnh phúc bên vợ xinh đẹp. Ảnh: FBNV.

Câu chuyện Đoàn Văn Hậu "thả thính gái xinh" trên không gian mạng dù đã có gia đình khiến một bộ phận cư dân mạng thấy "sốc". Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn chưa được chứng thực và chính chủ thì chưa lên tiếng. Nhưng rõ ràng, gia đình Đoàn Văn Hậu đang phải đối diện với sóng gió đời tư lớn nhất từ trước đến nay.

Cư dân mạng cũng quan tâm đến thái độ của Doãn Hải My sau khi drama đời tư của chồng nổ ra. Khán giả vẫn thấy cô xuất hiện trên khán đài cổ vũ Văn Hậu trong trận đấu tối 12/4. Điều này cũng khiến nhiều fan thấy vui cho Văn Hậu.