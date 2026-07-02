Chuyện gì xảy ra giữa con gái Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên khiến anh ngồi căng thẳng gần 1 tiếng?

Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh đồng hành cùng nhau từ trong công việc và cả cuộc sống đời thường.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Diệp Lâm Anh từng khá kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, nữ diễn viên liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với người mẫu Phạm Kiên khi nhiều lần bị cư dân mạng bắt gặp xuất hiện cùng nhau và để lộ những tương tác thân thiết.

Mới đây, Diệp Lâm Anh tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng tải khoảnh khắc Phạm Kiên ngồi căng não gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên nguyên nhân phía sau lại không liên quan đến công việc hay cuộc sống riêng của cả hai mà xuất phát từ một nhiệm vụ đặc biệt do con gái cô giao phó.

Kèm theo đó, cô hài hước tiết lộ lời nhắn từ con gái với Phạm Kiên: "Mai chú phải nộp bài cho con, không là con đòi không chơi với chú nữa đâu. Chú… ngồi gần tiếng đồng hồ". Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Phạm Kiên chăm chú tô vẽ, hoàn thiện bài tập thủ công theo yêu cầu của bé. Từ việc tham khảo hình mẫu trên điện thoại đến tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết, anh gần như nhập tâm hoàn toàn với deadline được giao.

Điều khiến nhiều người bật cười là biểu cảm tập trung cao độ của Phạm Kiên chẳng khác nào đang xử lý một dự án quan trọng. Hình ảnh này cũng phần nào thấy được mối quan hệ thân thiết giữa Phạm Kiên và con gái riêng của Diệp Lâm Anh.

Phạm Kiên chăm chú ngồi làm bài tập cho con gái Diệp Lâm Anh. Nguồn: FBNV

Qua hình ảnh này, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của anh và nhóc tỳ rất thân thiết. Ảnh: FBNV

Suốt thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên liên tục bị cư dân mạng bắt gặp đồng hành trong nhiều hoạt động như du lịch, gặp gỡ bạn bè hay thậm chí nhiều lần diện trang phục có sự đồng điệu. Loạt chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán và làm dấy lên nghi vấn cả hai đang có mối quan hệ vượt trên mức bạn bè.

Đáng chú ý, vào giữa tháng 6 vừa qua, Diệp Lâm Anh từng đăng tải đoạn clip ghi lại chuyến nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy. Trong video, nữ diễn viên thoải mái xuất hiện cạnh Phạm Kiên, cả hai còn gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay dạo biển đầy tình tứ. Không dừng lại ở đó, netizen còn nhanh chóng soi ra việc cặp đôi diện trang phục có tông màu tương đồng.

Những hình ảnh thoải mái, gần gũi của cả hai khiến phần bình luận trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều người cho rằng đây giống như tín hiệu cho thấy Diệp Lâm Anh đang cởi mở hơn trong chuyện tình cảm sau quãng thời gian kín tiếng hậu biến cố đời tư.

Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh đồng hành cùng nhau từ trong công việc và cả cuộc sống đời thường. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, được công chúng biết đến sau khi tham gia mùa đầu tiên của Vietnam's Next Top Model. Sau cuộc thi, cô hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và từng góp mặt trong một số dự án nghệ thuật trước khi tạm lùi khỏi showbiz để kết hôn, tập trung xây dựng gia đình và phát triển công việc kinh doanh.

Sau những biến cố trong hôn nhân, Diệp Lâm Anh dần cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Trong một tâm thư từng đăng tải, nữ diễn viên cho biết bản thân đã mở lòng với một mối quan hệ mới và cảm nhận được sự bình yên, tích cực hơn sau quãng thời gian nhiều biến động. Tuy nhiên, cô vẫn lựa chọn giữ kín danh tính đối phương để bảo vệ sự riêng tư.

Đứng trước những ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện tình cảm, bao gồm cả các bàn luận về khoảng cách tuổi tác, Diệp Lâm Anh nhiều lần thể hiện quan điểm rõ ràng. Người đẹp cho biết ở hiện tại, điều cô ưu tiên không còn là những tiêu chuẩn hay đánh giá từ bên ngoài mà là cảm xúc cá nhân và sự thoải mái trong cuộc sống.