HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyện gì diễn ra với giá vàng sáng nay?

Phan Trang
|

Giá vàng sáng nay 11/7 đi ngang hoặc giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.

Chuyện gì diễn ra với giá vàng sáng nay? - Ảnh 1.

Sáng 11/7, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt được niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá ở các thương hiệu đi ngang so với sáng qua.

Trong khi đó, Mi Hồng giảm 300.000 đồng ở chiều mua và giảm 100 nghìn đồng chiều bán, giao dịch ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm niêm yết thấp hơn, ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở hai chiều , cao nhất ở chiều mua trong nhóm các doanh nghiệp lớn.

Các thương hiệu còn lại ghi nhận mức giảm 100.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi lượng. PNJ giao dịch ở mức 145,7 - 149,2 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 145 - 149 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng mua vào - bán ra ở mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm niêm yết thấp nhất thị trường với 133,5 - 137 triệu đồng/lượng.

Chuyện gì diễn ra với giá vàng sáng nay? - Ảnh 2.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 11/7, giá vàng thế giới được Kitco niêm yết ở mức 4.108 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng quay đầu giảm khi căng thẳng Mỹ - Iran tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), những diễn biến mới tại khu vực có thể ảnh hưởng đến triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới.

Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, áp lực lạm phát gia tăng khiến triển vọng lãi suất cao kéo dài trở thành yếu tố bất lợi đối với vàng - tài sản không sinh lợi suất.

Phát hiện 340 tỷ mét khối khí đốt dưới lòng Vịnh Thái Lan, 700 triệu thùng dầu trên vùng biển rộng bằng Moscow
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Tin nóng trong ngày

Fed

Iran

báo mới

giá vàng

Doji

PNJ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại