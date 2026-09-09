Chuyện gì đây: Cường Đôla đi bán phở, đích thân vào bếp nấu

Thật "không thể tin nổi"!

Mới đây, doanh nhân 8x Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) gây chú ý khi mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang mảng đồ ăn.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Cường Đôla có chia sẻ việc kinh doanh phở. Vị doanh nhân này cho biết: "Phở sườn bò mình vừa mở, mong cả nhà ủng hộ ạh..!". Theo thông tin mà Cường Đôla chia sẻ, cửa hàng này có địa chỉ tại 290 Lý Tự Trọng, quận 1.

Trong bài đăng, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đeo tạp dề, tự tay vào bếp chế biến phở. Trong quán phở này còn có sự hiện diện của các vị khách đặc biệt là vợ và con của Cường Đôla.

Bài đăng của Cường Đôla ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Chỉ trong 1 giờ, bài đã nhận được 4,7 nghìn lượt like, kèm theo đó là nhiều bình luận chúc mừng vị doanh nhân này.

Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1982. Anh là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, đại gia bất động sản và kinh doanh cao su lớn nhất nhì Gia Lai một thời. Bà Loan cũng là một trong những nữ doanh nhân giàu có hàng đầu của Việt Nam một thời.

Khi ở tuổi 30, Nguyễn Quốc Cường đã là Phó Tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai (QCG) - Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản của gia đình anh. Bên cạnh kinh doanh, Cường đôla còn nổi tiếng với thú chơi siêu xe.

Anh từng sở hữu bộ sưu tập siêu xe triệu đô đình đám như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider, Rolls Royce Phantom… Đặc biệt, Nguyễn Quốc Cường cũng là người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe quốc tế Gumball 3000.

Năm 2018, anh rời Quốc Cường Gia Lai để tự lập nghiệp, nhưng đến năm 2024, khi gia đình gặp biến cố, Nguyễn Quốc Cường đã quay trở lại ban điều hành và được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc QCG kể từ ngày 30/7/2024.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của QCG, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi gần 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại đạt gần 182 tỷ đồng, gấp hơn 18 lần cùng kỳ.

Tại cuối tháng 6/2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận hơn 773 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính từ các bên liên quan, giảm so với mức hơn 880 tỷ đồng đầu năm. Riêng Cường Đôla cho công ty vay 30 tỷ đồng.

Về việc kinh doanh riêng, năm 2018, Cường Đôla thành lập công ty bất động sản riêng (nay là C-Holdings), giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty. Sau gần 8 năm, C-Holdings đã lần lượt đưa ra thị trường nhiều dự án như C-Sky View, The Maison và The Felix.

Theo kế hoạch từng được Cường Đôla chia sẻ, doanh nghiệp dự kiến phát triển dự án tại Vũng Tàu, Hồ Tràm và TP.HCM. Trong đó, dự án tại Bình Chánh có diện tích khoảng 2,4 ha, dự kiến cung cấp khoảng 500 sản phẩm nhà phố và thương mại.