Chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng Bình An - Phương Nga?

Mới đây, Á hậu Phương Nga khiến dân tình chú ý khi đăng tải một đoạn clip ghi lại một ngày bình thường của hai vợ chồng. Nội dung tưởng chừng đơn giản nhưng lại nhanh chóng viral vì cách kể chuyện vừa hài hước vừa… hơi "cà khịa" nhẹ ông xã Bình An.

Trong clip, Phương Nga tổng hợp lại hành trình một ngày của Bình An thông qua camera trong nhà, và kết quả khiến ai xem cũng phải bật cười. Từ 10h sáng, nam diễn viên đã rời nhà đi ăn uống, cà phê. Vừa về chưa được bao lâu, đến 13h30 nam diễn viên lại thay đồ tiếp tục ra ngoài chơi pickleball, đến tận 18h30 mới quay lại. Tưởng đã chịu yên ở nhà cho buổi tối, nhưng đến gần 21h, Bình An lại tiếp tục xách đồ đi gặp bạn bè, mãi 23h mới về nhà.

Chuỗi hoạt động dày đặc này khiến netizen nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao dạo gần đây ít thấy cặp đôi xuất hiện cùng nhau. Thời gian của Bình An gần như "full lịch" bên ngoài, từ cà phê, thể thao đến tụ tập bạn bè, nên khoảnh khắc ở nhà với vợ cũng vì thế mà ít đi đáng kể.

1 ngày của bình thường của vợ chồng Bình An

Đáng chú ý, trong clip còn có một chi tiết khiến dân mạng thích thú: khi Bình An vừa về nhà, thấy vợ liền gọi với giọng đầy hào hứng, nhưng Phương Nga lại… lơ đẹp. Khoảnh khắc này lập tức trở thành điểm nhấn, khiến người xem vừa buồn cười vừa thấy "mùi" dỗi nhẹ đâu đó.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau để lại loạt phản ứng hài hước. Người thì trêu rằng Bình An "nắm tay nắm cửa còn nhiều hơn nắm tay vợ", người khác lại cho rằng đây là màn nhắc khéo cực duyên của Phương Nga dành cho ông xã. Không ít ý kiến còn đùa vui rằng nam diễn viên đang sống cuộc đời "đi chơi là chính, về nhà là phụ".

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận mang tính giải trí, một số ý kiến lại đi theo hướng tiêu cực, đặt ra những suy đoán không cần thiết về đời sống hôn nhân của cặp đôi. Trước những luồng ý kiến này, Phương Nga cũng không né tránh mà thẳng thắn phản hồi, làm rõ tình huống.

Đơn cử như một tài khoản bình luận: "Ở ngoài có thứ thú vị hơn vợ nên hay đi ra ngoài, về nhà chỉ để ngủ, chồng tôi có giai đoạn như này, và tôi đã xử lý được, giờ cứ hết giờ làm là đi về thôi". Phương Nga đáp lại: "Em thì không đồng tìnhh, vì tính ra nếu ổng ở nhà suốt, em sẽ là người tăng xông, bị ngứa mắt chị ơi".

Không dừng lại ở đó, trước một bình luận kém duyên khác, Phương Nga cũng nhẹ nhàng "bẻ lái" bằng cách khịa lại người bình luận, giữ không khí vui vẻ thay vì căng thẳng. Điều này càng cho thấy cách cô nhìn nhận câu chuyện khá tích cực, không hề có dấu hiệu của mâu thuẫn hay vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân. Nàng hậu cũng bày tỏ đoạn clip được chia sẻ với sự vui vẻ, trêu chọc nhau chứ 2 vợ chồng không mâu thuẫn đến mức như những bình luận tiêu cực.

Sau 4 năm hẹn hò, Bình An và Phương Nga chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022. Từ khi kết hôn, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm ở bất cứ đâu, tạo nên hình ảnh một tổ ấm tràn ngập sự vui vẻ.

Điểm đặc biệt trong hôn nhân của Bình An - Phương Nga là cách xưng hô "cậu - mợ" vừa dễ thương vừa gần gũi. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước, từ những màn "dìm hàng" không thương tiếc cho đến những clip trêu chọc nhau khiến người hâm mộ cười ngất.

Tuy hay trêu nhưng Bình An rất tâm lý và nổi tiếng chiều vợ, luôn tặng cô những món quà yêu thích. Dịp sinh nhật của Phương Nga, Bình An tặng chiếc xe ô tô sang trọng, đắt đỏ. Nam diễn viên cũng thường xuyên đưa cô đi du lịch, thậm chí "đu idol" cùng vợ.

Bình An và Phương Nga có 4 năm hẹn hò và hơn 3 năm làm vợ chồng

