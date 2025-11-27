Chuyện gì đang xảy ra với Soobin?

Fan bức xúc, đòi hủy vé concert

Ồn ào xuất hiện từ mạng xã hội Threads lan truyền thông tin Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh bị loại từ show truyền hình Tân binh toàn năng - sẽ là khách mời bí mật tại đêm concert All-Rounder D-3 của Soobin diễn ra tại TPHCM. Tin đồn cho rằng nam tân binh sẽ xuất hiện và hát chung bản hit Giá như Soobin.

Thông tin gây ra làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều fan cho rằng một nghệ sĩ mới chưa có nhiều thành tựu không nên đứng chung sân khấu với Soobin, đặc biệt trong concert đánh dấu cột mốc lớn nhất của sự nghiệp anh. Một số người tuyên bố sẵn sàng hoàn vé.

Cộng đồng fan Soobin rối loạn ngay trước thềm diễn ra concert D-3 tại TPHCM.

Đêm 26/11, hàng loạt fansite và tài khoản fan lớn của Soobin tuyên bố tạm ngưng hoạt động để thể hiện thái độ cứng rắn, yêu cầu công ty minh bạch.

Tranh cãi gây căng thẳng từ khi fan soi lại thái độ của Thế Vĩ với đàn anh. Trong buổi livestream tối 18/11, khi được hỏi về concert All-Rounder, nam ca sĩ nói “không biết đó là gì”. Khi biết là concert của Soobin, anh trả lời: “Không biết nữa”. Fan cũng chỉ ra Thế Vĩ chưa từng chia sẻ hay xuất hiện ủng hộ đàn anh trong các hoạt động gần đây như buổi họp báo Mục hạ vô nhân hay ra về ngay trước phần trình diễn của Soobin tại đại nhạc hội Waterbomb.

Ngoài ra, việc người được cho là trợ lý kiêm bạn gái tin đồn của Thế Vĩ vô tình để lộ thông tin về khách mời khiến fan thêm phẫn nộ. Một bộ phận fan cho rằng công ty “đi đường tắt” nhằm nâng tân binh nhờ danh tiếng Soobin, khiến họ cảm giác bị thiếu tôn trọng. Đến nay, Thế Vĩ chưa lên tiếng về những thông tin này.

Tân binh Lê Bin Thế Vĩ (phải) được cho là sẽ trình diễn trong concert của đàn anh.

Công ty và Soobin lên tiếng trấn an trước giờ G

Căng thẳng leo thang khi fan liên tục yêu cầu công ty chủ quản của Soobin - SS Label - đưa ra câu trả lời rõ ràng. Sau đó, công ty chỉ phát đi một thông báo chung chung rằng mọi tin đồn chưa được kiểm chứng, khiến cộng đồng fan tiếp tục hoài nghi. “Công ty không xác định khách mời, cũng không phủ nhận. Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu họ định thông báo cái gì”, nhiều fan bày tỏ.

Thông báo phát ngày 26/11, SS Label khẳng định toàn bộ setlist và kịch bản concert được thống nhất bởi Soobin, giám đốc âm nhạc, đạo diễn và ê-kíp sản xuất.

Mọi khách mời đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp tinh thần nghệ thuật của chương trình. All-Rounder là dự án Soobin dành 15 năm tâm huyết, nên ê-kíp luôn tôn trọng mong muốn của nghệ sĩ.

Công ty mong fan tiếp tục tin tưởng Soobin và ê-kíp trước thời điểm quan trọng nhất.

Soobin trấn an fan lúc rạng sáng 27/11.

Không chỉ công ty, bản thân Soobin cũng chia sẻ cảm xúc. Trong tâm thư gửi fan, anh bày tỏ: “Các bạn là điều quý giá nhất tôi có được trong suốt những năm theo đuổi con đường âm nhạc không mấy dễ dàng này”.

Nam ca sĩ cho biết vừa hoàn tất buổi ráp sân khấu và đang rất hồi hộp. Anh đọc hết những băn khoăn của khán giả và hiểu lý do fan lo lắng cho mình. Tuy vậy, Soobin mong mọi người tin vào những gì anh đã ấp ủ nhiều năm qua.

“Mọi người hãy yên tâm và tin vào những tâm huyết của tôi và ê-kíp, sẽ không làm mọi người thất vọng. Những gì cảm xúc nhất, đặc biệt nhất, độc bản nhất sẽ được giữ lại trong concert lần này. Mọi kịch bản, dù có khách mời nào, đều sắp xếp hợp lý theo mạch chuyện, đường dây”, ca sĩ nói.

Soobin cho hay năm 2025 anh đảm nhận những vai trò mới và có nhiều điều tự hào muốn chia sẻ với fan. Đây cũng là lý do anh muốn mọi khoảnh khắc của All-Rounder thật trọn vẹn.

Nam ca sĩ thừa nhận đã mất ngủ vì áp lực bởi ồn ào từ cộng đồng fan. Anh biết ơn ê-kíp đã thức ngày đêm để giúp anh toả sáng trên sân khấu. ”Tôi mãi không ngủ được vì nghĩ quá nhiều thứ. Mấy hôm trước tinh thần tôi còn đang rất hưng phấn. Tại sao tôi làm gì cũng chông gai…”, ca sĩ chia sẻ.

Chỉ còn 2 ngày nữa tới ngày diễn ra concert, Soobin hy vọng được gặp khán giả với năng lượng tốt nhất.

Soobin Live Concert: All-Rounder The Final diễn ra ngày 29/11 tại TPHCM, là đêm khép lại chuỗi concert lớn nhất sự nghiệp nam ca sĩ. Sự kiện tổ chức ngoài trời với quy mô lớn, có nhiều khách mời và sự tham gia của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Slim V… Hai đêm diễn trước tại Hà Nội gây tiếng vang, thu hút hàng chục nghìn khán giả và tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.