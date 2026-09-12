Chuyện gì đang xảy ra với quán Cơm quê Mười Khó của Trường Giang?

Sau gần 10 năm, Cơm quê Mười Khó của Trường Giang hiện đang duy trì 3 cơ sở tại TP.HCM. Nhưng điểm đánh giá trên Google và những tranh cãi về giá, chất lượng phục vụ vẫn là câu chuyện muôn thuở được nhắc đi nhắc lại về thương hiệu này.

3 chi nhánh Cơm quê của Trường Giang

Quán Cơm quê Mười Khó được Trường Giang khai trương vào tháng 3/2017 tại đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM. Nhà hàng hướng tới các món ăn mang hương vị miền Trung, đặc biệt là ẩm thực Quảng Nam - quê hương của nam nghệ sĩ.

Ngay từ những ngày đầu, quán đã thu hút đông khách nhờ sức hút của cái tên Trường Giang. Không gian được thiết kế theo phong cách mộc mạc, sử dụng nhiều chất liệu tre, gỗ và những vật dụng gợi không khí làng quê. Thực đơn xoay quanh các món cơm gia đình và đặc sản xứ Quảng.

Vợ chồng nghệ sĩ Trường Giang - Nhã Phương

Tháng 5/2020, Trường Giang và Nhã Phương khai trương cơ sở thứ hai tại quận Phú Nhuận. Cơ sở này được thiết kế như một “Hội An thu nhỏ”, có 3 tầng và sân thượng trồng cây xanh. Thực đơn khi đó có gần 130 món, gồm 30 món canh, 26 món rau củ, 41 món kiểu Quảng Nam và 25 món cơm theo phong cách riêng của nhà hàng.

Giá cũng là một điểm khiến Mười Khó được chú ý. Bài viết của Ngôi Sao ghi nhận thực đơn năm 2020 dao động từ 22.000 đồng đến gần 700.000 đồng/món. Một bữa cơm cho 4 người được ước tính khoảng 600.000-800.000 đồng, tùy món gọi.

Giá bán món gà xe phay - Ảnh chụp màn hình

Hiện, theo menu oder mang về mà quán cơm công khai, các món như thịt thập cẩm cuốn, gà roti, gà xé phay, gỏi mít non tôm thịt là những món bán chạy nhất.

Ngoài ra, còn có các món khác từ thịt luộc 115.000 đồng/suất; kho quẹt 75.000 đồng; trứng chiên hành 65.000 đồng/đĩa; canh rau má 85.000 đồng/bát;...

Điểm đánh giá của 3 chi nhánh Cơm quê Mười Khó - Ảnh chụp màn hình ngày 12/9/2026

Hiện Cơm quê Mười Khó có 3 cơ sở tại TP.HCM. Theo ghi nhận trên Google đến ngày 12/9/2026, điểm đánh giá của 3 chi nhánh lần lượt vào khoảng 3,8; 3,9 và 3,7 sao. Đây là mức điểm không quá cao đối với một thương hiệu nhà hàng được quảng bá rộng rãi và gắn trực tiếp với một nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang.

Từ mâm cơm 600.000 đồng đến những lần tranh cãi về giá

Câu chuyện về giá của Mười Khó thực ra xuất hiện gần như ngay khi quán mở cửa. Tháng 3/2017, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một mâm cơm tại Mười Khó được cho là có giá 600.000 đồng. Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng mức giá này quá cao so với những món ăn mang tên “cơm quê”. Bên cạnh đó, nhà hàng cũng nhận phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên trong những ngày đầu hoạt động.

Quán cơm của Trường Giang lên tiếng đính chính về scandal "cơm quê giá phố"

Phía nhà hàng sau đó lên tiếng xin lỗi và giải thích tình trạng quá tải trong thời gian khai trương. Đại diện quán viết: “Thời gian vừa qua, do các ngày khai trương nhà hàng bị quá tải nên mắc nhiều thiếu xót. Nhà hàng có nhận nhiều phản ánh của khách về thái độ phục vụ của nhân viên chưa tốt. Nhà hàng thành thật xin lỗi và mong quý khách thông cảm. Nhà hàng sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục để phục vụ quý khách tốt hơn”.

Riêng mâm cơm được cho là 600.000 đồng, phía nhà hàng khẳng định giá thực tế là 355.000 đồng, không phải 600.000 đồng.

Đến năm 2020, khi mở cơ sở thứ hai, mức giá của Mười Khó một lần nữa được Ngôi Sao đề cập. Một bữa ăn 4 người có thể lên tới 600.000-800.000 đồng; một số thực khách được dẫn lời cho rằng món ăn ngon nhưng với mức giá như vậy, họ khó có thể thường xuyên quay lại.

Năm 2022, tranh cãi cũ quay lại trên TikTok

Nếu năm 2017, câu chuyện bắt đầu từ một mâm cơm 600.000 đồng thì 5 năm sau, Mười Khó lại trở thành tâm điểm trên TikTok với những món ăn có mức giá cụ thể.

Một TikToker tên T.N đăng video trải nghiệm tại quán cùng hai người khác. Trong bữa ăn, nhóm gọi 4 món, trong đó thịt luộc chấm mắm nêm 150.000 đồng, cá kho 145.000 đồng, trứng chiên 65.000 đồng và một món canh chua. Tính trung bình, mỗi người chi khoảng 150.000 đồng.

Giá bán hiện nay của quán Cơm quê Mười Khó - Ảnh chụp màn hình

T.N nhận xét món ăn “đúng chất quê” và cho rằng chuyện đắt hay rẻ tùy vào số lượng món cũng như khả năng chi trả của mỗi người. Video sau đó thu hút hơn 1 triệu lượt xem và kéo theo hai luồng ý kiến: một bên cho rằng mức giá cao so với một bữa cơm gia đình, bên còn lại cho rằng khách hàng đang ăn tại một nhà hàng, nơi giá bán còn bao gồm mặt bằng, nhân công và dịch vụ.

Nhìn lại gần một thập kỷ, điều khiến Cơm quê Mười Khó đáng chú ý không hẳn là một vụ việc riêng lẻ. Từ mâm cơm bị cho là 600.000 đồng năm 2017, thực đơn 600.000-800.000 đồng cho 4 người được nhắc tới năm 2020, đến những món 65.000-150.000 đồng tiếp tục gây tranh luận năm 2022, câu hỏi về giá của “cơm quê” dường như chưa bao giờ biến mất.

Đến hiện tại, 3 cơ sở vẫn hoạt động và thương hiệu vẫn có lượng khách riêng. Nhưng những điểm đánh giá chưa thực sự nổi bật trên Google cho thấy danh tiếng của một nghệ sĩ nổi tiếng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với trải nghiệm được tất cả thực khách chấm điểm cao.

Có lẽ đây mới là câu hỏi đáng chú ý với Mười Khó lúc này: sau gần một thập kỷ, thương hiệu của Trường Giang đang được nhớ đến nhiều hơn bởi một bữa cơm mang hương vị quê nhà, hay bởi những cuộc tranh luận về việc “cơm quê” có thể có giá bao nhiêu?