Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi sau khi giảm 8 kg?

Hình ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi đang gây xôn xao.

Ngày 14/11, tờ Sina đưa tin "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đang khiến mạng xã hội "dậy sóng" với loạt ảnh làm việc, du lịch tại Abu Dhabi (UAE). Trong loạt hình ảnh mới nhất được chia sẻ, Lưu Diệc Phi một lần nữa khiến công chúng phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp không góc chết.

Ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, rạng rỡ chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi. Đặc biệt, sau màn giảm cân ngoạn mục, người đẹp gây chú ý với vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn, đường cong thanh thoát cùng đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà. Từ gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn đến thần thái dịu dàng, sang trọng, tất cả tạo nên một tổng thể đẹp tựa nữ thần, khiến xem khó lòng rời mắt. Theo tờ Sina, từ năm 2025 đến hiện tại, Lưu Diệc Phi ít nhất đã giảm 8 kg.

Ở tuổi 39, minh tinh vẫn giữ trọn nét thanh xuân rạng rỡ, tươi trẻ như thuở đôi mươi. Đáng chú ý, màn giảm cân thành công đã giúp cô tôn lên triệt để vóc dáng thanh thoát, vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài nuột nà. Ảnh: Sina.

Giao diện hoàn hảo từ gương mặt không góc chết, làn da mịn màng cho đến khí chất sang trọng, tao nhã đã tạo nên một tổng thể đẹp tựa nữ thần, khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina

Không dừng lại ở đó, một người hâm mộ may mắn tình cờ bắt gặp Lưu Diệc Phi tại Bảo tàng Quốc gia Zayed (Abu Dhabi) đã chia sẻ cảm xúc "đứng hình" ngay khi thấy "thần tiên tỷ tỷ" ngoài đời thực. Theo lời kể, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cao ráo, mảnh mai, làn da trắng phát sáng và diện mạo trẻ trung đến mức chẳng ai nghĩ cô đã bước sang ngưỡng tuổi U40.

Một khán giả may mắn tình cờ bắt gặp nữ diễn viên tại Bảo tàng Quốc gia Zayed (Abu Dhabi) đã không giấu nổi sự phấn khích, thậm chí thừa nhận bản thân gần như "đứng hình" khi chạm mặt thần tượng. Theo lời kể, Lưu Diệc Phi ngoài đời sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, làn da trắng sáng nổi bật cùng diện mạo trẻ trung khó tin.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng liên tục dành những lời có cánh cho màn lột xác ngoại hình của mỹ nhân Hoa ngữ. Nhiều người nhận xét đây là một trong những lần xuất hiện có vóc dáng thon gọn ấn tượng nhất của Lưu Diệc Phi từ trước đến nay: "Đẹp đến mức không có từ nào diễn tả", "Nhan sắc này đúng là cực phẩm trời ban", "39 tuổi mà trông như mới ngoài 20", "Gương mặt đẹp, vóc dáng cũng đẹp, đúng là không có điểm gì để chê", "Đúng chuẩn tiên nữ bước ra từ màn ảnh", "Khí chất này không phải ai cũng có được", "Lưu Diệc Phi chính là minh chứng cho câu đẹp tự nhiên không cần cố gắng", "Đẹp như thế này thì bảo sao luôn được gọi là thần tiên tỷ tỷ".

Cư dân mạng liên tục dành những lời có cánh cho màn giảm cân, lột xác ngoại hình của mỹ nhân Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Trước đó, khi bước sang tuổi trung niên, Lưu Diệc Phi có vẻ ngoài thất thường. Những năm qua, cô nhiều lần xuất hiện với diện mạo tăng cân thấy rõ, lộ nọng cằm, bắp tay to và vóc dáng đẫy đà. Hình ảnh cam thường kém xinh, lộ vô số khuyết điểm của Lưu Diệc Phi không ít lần gây thất vọng cho công chúng.

Bước sang tuổi trung niên, Lưu Diệc Phi từng nhiều lần khiến dân tình "ngã ngửa" vì thân hình tăng cân rõ rệt, lộ nọng cằm, bắp tay to và vóc dáng đẫy đà. Ảnh: Weibo.

Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ rất sớm, 15-16 tuổi đã vang danh Cbiz. Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Vài năm trở lại đây, cô gặt hái thành công ở mảng truyền hình, với các bộ phim như của Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng.

Có sự nghiệp thành công, khối tài sản kếch xù và nhan sắc "thần tiên" gây thương nhớ, nhưng ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn lẻ bóng. Tính từ lúc vào nghề cho đến nay, minh tinh hàng đầu chỉ duy nhất công khai tài tử Song Seung Hun là bạn trai. Họ đường ai nấy đi vào năm 2018. Sau cuộc tình đổ vỡ với nam thần xứ Hàn, Lưu Diệc Phi kín tiếng đời tư và không hẹn hò với ai suốt nhiều năm qua.

"Thần tiên tỷ tỷ" đến nay vẫn độc thân, không vướng tin hẹn hò với bất kỳ ai. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu